En 2016, se registran 65 agresiones a la prensa Notas de Opinión 04/03/2017 Redacción Seis de los casos se registraron en la provincia de Santa Fe. La cifra implica 29 menos que en el año 2015 y 113 menos que en 2014, cuando los casos treparon a 178.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó su Informe 2016 del Monitoreo de Libertad de Expresión con los casos de agresión a periodistas registrados en todo el país. Este informe expone el registro, estadísticas y análisis de los casos de ataques a la libertad de expresión denunciados a FOPEA durante el año 2016.

Durante el período analizado se registraron 65 ataques directos a la libertad de expresión en la Argentina. Esta cifra implica 29 menos que en el año 2015 y 113 menos que en 2014, cuando los casos treparon a 178.

De los 65 ataques del 2016 investigados y verificados en profundidad, 46 se produjeron en las provincias, 18 en la ciudad de Buenos Aires, en tanto que uno provino del exterior. Los ataques fueron desde el hostigamiento con amenazas, en algunos casos de muerte, pasando por la censura, la violencia psíquica e, incluso física.

En referencia a los datos relevados, Alfredo Zacarías vicepresidente de la organización y miembro del Monitoreo señaló, “a simple vista podemos decir que hubo una reducción notable de los casos de ataque a la prensa. Pero debemos preguntarnos si es suficiente. Desde FOPEA creemos que no, que aún estamos lejos de los estándares que nos puedan hacer sentir orgullosos y seguros en el ejercicio de la profesión que elegimos”.

En el marco de un encuentro realizado este jueves en el auditorio de Margen del Mundo; el Presidente de FOPEA, Néstor Sclauzero, aseguró que “el Monitoreo es un aspecto fundamental de FOPEA. Los monitores trabajan de manera voluntaria para recoger los datos que luego analiza la Comisión de Monitoreo. Es un gran desafío el chequeo de los datos, tenemos un protocolo de trabajo. La información que logramos con el Monitoreo es muy precisa”.

La periodista Lorena Maciel (TN- Canal 13) destacó el trabajo del Observatorio de Alerta Laboral de FOPEA que durante 2016 registró 1.499 pérdidas de puestos de trabajo. “Los datos me sorprendieron pero mucho de esto tuvo que ver con la distribución de la pauta pública por parte del Estado a medios afines”.

En tanto, Carlos Guyot (La Nación) consideró que los resultados del informe son una “buena noticia” debido a que los ataques de periodistas fueron menores durante 2016 en comparación con años anteriores. Sin embargo remarcó que “durante los últimos años se distorsionó el trabajo periodístico. Nuestro trabajo empeoró y se empobreció la discusión pública. El periodismo no estuvo a la altura”.

Por su parte, Luis Majul, al momento de presentar a los periodistas del panel señaló: "Necesitamos que el ruido y la opinión se conviertan en información".

Datos claves del Informe 2016

- Durante 2016 hubo 65 casos de ataques a la libertad de prensa denunciados al Monitoreo de FOPEA

- Abril fue el mes de 2016 con mayor cantidad de casos

- El Estado en su conjunto se mantiene como principal agresor a la prensa: 47% (fuerza policial, funcionarios públicos, instancias judiciales, legisladores y servicios de inteligencia

-Distritos con mayor cantidad de ataques en 2016: CABA 19; Buenos Aires 6 y Santa Fe 6.

-Las agresiones “anónimas” representan el 21%. Se debe a la impunidad de los agresores y a la incapacidad de la Justicia por profundizar en la investigación de los casos.

-Los periodistas de radio siguen siendo los más agredidos: 28%

-En 2016 se destacan como principales agresores a periodistas los funcionarios provinciales y las fuerzas policiales (26%)

-15% de los casos son amenazas. Algunas de ellas de muerte.

-Aumentaron las agresiones a periodistas de medios digitales alcanzando un 25%.

-Se acentúan los casos denunciados de presión a periodistas por hostigamiento judicial.

-2016 se destacó por agresiones a periodistas durante las coberturas por parte de militantes políticos.

-La crisis en los medios impacta en la labor periodística y en la Libertad de Expresión.

-35% de los casos son agresiones físicas o psíquicas.



DATOS HISTÓRICOS

El 2016 fue el año con menor cantidad de denuncias al Monitoreo. De 2015 a 2016 disminuyeron un 45% las denuncias.

Los distritos donde hubo más casos en los últimos 9 años fueron: CABA 222; Buenos Aires 159; Santa Fe 84 y Salta 82.

Con 194 casos, 2013 fue el año con mayor cantidad de registros y a 2016 disminuyeron los casos en un 195%.

Asimismo, el informe advierte que 2016 fue el año con mayor cantidad de conflictos empresariales, económicos y de transformación en medios que se tradujo en el despido de 1.499 periodistas.



PREOCUPACION POR

PRESIONES A AGUIAR

Por otra parte, FOPEA manifestó su profunda preocupación por la difícil situación y las amenazas que denunció la periodista, y socia de la organización, Natalia Aguiar durante el trabajo de elaboración y publicación de su libro "El señor de la Corte: La historia de Ricardo Lorenzetti" (Ediciones B).

La periodista ha relatado al Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEAuna serie de episodios sufridos desde el año 2012, y aún más cuando comenzó con la elaboración de este libro, desde amenazas telefónicas, presencias extrañas en su domicilio o en el de su familia en la provincia de Salta, hackeos a su computadoras y cuentas de mails, mensajes intimidatorios, entre otros hechos. Varias de estas situaciones fueron denunciadas por la periodista ante la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de Salta, lugares donde ocurrieron los hechos.

A todo eso se sumó un extraño episodio en relación a la publicación de su libro. Luego de haber llegado a las librerías el jueves 23 de febrero, el viernes 24 fueron retirados todos los ejemplares por un presunto "problema de impresión", lo que fue interpretado desde un primer momento por la periodista como el resultado de presiones contra la editorial. Ante la gravedad del hecho y consultados por el Monitoreo de FOPEA, desde Ediciones B respondieron que "hubo un problema con el encolado del libro y a algunos ejemplares se les salían las páginas. Afortunadamente el tema se está solucionando. Y en las próximas horas se comenzará con el proceso de redistribución."

También se les consultó por la no publicación del prólogo del libro, escrito por la periodista española (también socia de FOPEA) Carmen De Carlos y la respuesta de Ediciones B fue que "hubo un problema de edición que fue hablado con la autora. El prólogo se agregará si tenemos que hacer una reedición. Ahora había que salir lo antes posible".

Como parte del protocolo de investigación del Monitoreo de FOPEA y ante la gravedad de la denuncia pública, las máximas autoridades de la organización (Sclauzero y Zacarías) se reunieron el jueves 2 de marzo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y manifestaron la preocupación de la entidad por los episodios descriptos. Lorenzetti sostuvo que él no tuvo ninguna intervención en lo ocurrido con el retiro del libro y que su compromiso con la Libertad de Expresión es prioritario. También, ante la preocupación de FOPEA porque en el libro de Aguiar se transcribe lo que sería una advertencia del magistrado sobre que la podría enjuiciar, el titular de la Corte aseguró que no iba a iniciar acciones contra la colega.

Finalmente, el libro en cuestión volvió a las librerías el 1 de marzo y ya está nuevamente a la venta. "Desde FOPEA estaremos atentos a que todo lo que pueda suceder con este tema tan delicado y estaremos en contacto permanente con nuestra socia Natalia Aguiar, a quien le reiteramos nuestra solidaridad por la difícil situación vivida", concluyó el comunicado de la entidad.