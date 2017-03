Octavo Arte se está renovando con artículos para la escuela Información General 04/03/2017 Redacción Desde hace unos tres años se fue reconvirtiendo para pasar de alquiler de películas a una casa de propuestas con diferentes artículos escolares, regalería, juguetería, marroquinería, cabinas de teléfonos, fotocopiadoras, entre otros. Está al frente del emprendimiento María Eva Yacovino, en Rosario 683.

FOTOS EGH FACHADA./ El local está ubicado en calle Rosario 683 del barrio 9 de Julio. LA RESPONSABLE./ María Eva Yacovino sigue los pasos de Jorge, su padre comerciante. AMPLIO SALON./ Incluye artículos de regalería, juguetería y marroquinería.

El tradicional negocio "8vo. Arte" de nuestra ciudad se viene renovando con artículos para la escuela, cuyas actividades se inician la semana que viene, estando ubicado en calle Rosario 683 del barrio 9 de Julio.

Desde hace unos tres años se fue reconvirtiendo para pasar del alquiler de películas (en casetes y DVDs) a una casa con propuestas diferentes sobre artículos escolares, regalería, juguetería, marroquinería, cabinas de teléfonos, fotocopiadoras, entre otras, expuestas en un amplio salón.

La responsable de este emprendimiento es María Eva Yacovino, quien sigue los pasos de Jorge, su padre, comerciante desde hace varios años, con Mundo Hogar (pegado a "Octavo arte") y Súper Mundo, un minimercado que está enfrente, cruzando la calle.

"Esta actividad la mamé desde que nací porque me crié aquí adentro y no puedo dejar de venir porque es como mi segundo hogar, especialmente por la mañana, a pesar de que tengo que criar a mis tres nenas. Este proyecto se inició hace unos tres años, pero ahora me ayudan 2 empleadas", confiesa a un cronista de LA OPINION.

"Las películas que estaban en casetes y CDs y se alquilaban, tomamos la decisión de venderlas, quedando a la venta series y los estrenos", cuenta esta joven emprendedora.

Así fue que en los últimos tres años se fue reconvirtiendo para agregar artículos de juguetería con entretenimientos y bijouterie. "Estamos cerca del Hospital (a una cuadra y a metros de la plaza 9 de Julio) y por ello vienen a comprar sobres, lapiceras, tarjetas, fotocopias y cabinas telefónicas", agrega.

Como novedad, a partir de este 2017 ahora ofrece artículos de bazar: copas, vasos, tazas, termos, ollas y fuentes con material de vidrio, plásticos o melamina; como así también a partir de este año fue agregada mucha librería escolar con variedades de cuadernos, lapiceras, lápices, en cajitas de 12, 24 y 36 unidades; además hay mochilas para los chicos y para las mujeres, con ofertas desde los 385 pesos.

Los horarios son muy flexibles para los distintos momentos del día, estando abierto de 8 a 23 horas, todos los días. También se pueden hacer reservas al teléfono 03492-503021; se puede pagar con efectivo o tarjetas de débito y crédito.

Otra de las propuestas de "8vo. Arte" es el cotillón para los cumpleaños y bautismos, con bolsitas sorpresas, adornos para tortas, utensilios de plástico descartable, velas, bengalas, etc.

Actualmente, hay promociones para comprar películas, ofertas en útiles escolares y, al mismo tiempo, combos con los artículos más comunes que piden en las escuelas.



PROYECTOS DE FUTURO

La cabeza de María Eva se divide en diferentes proyectos para el futuro: "por un lado agregar la parte de mercería en el fondo de este salón y trasladar los sectores de juguetería y bazar al lado, donde está Mundo Hogar", se ilusiona esta joven, cuyas familias de origen (Yacovino y Trulli) tienen amplia experiencia en el rubro comercio de nuestra ciudad con diversas actividades.

El grupo económico se completa con los mencionados "Súper Mundo", un autoservicio que atiende las 24 horas con comidas calientes y cosas variadas de almacén, sumado al servicio de Rapipago, sobre calle Rosario, frente a la parada de colectivos urbanos.

Además, en la esquina de Rosario y Avellaneda está "Mundo Hogar" desde hace muchos años con artículos para el hogar, blanco de sábanas y camas, y elementos de bazar.

Para concluir esta propuesta, decir que "8vo. Arte" ofrece varios rubros en regalería, juguetería, marroquinería, cabinas telefónicas y fotocopiadoras, en pleno corazón del tradicional barrio 9 de Julio.