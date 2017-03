Sensaciones y sentimientos Información General 04/03/2017 Redacción La simpática tía empatía

Entre las costumbres -casi instituciones- más queridas de la época en que éramos niños, estaba la de ir a la casa de los tíos y/o tías, especialmente a la de las tías. Ellas, por el hecho de ser mujeres, eran quienes más se preocupaban de que estuviéramos bien entretenidos y, sobre todo, lejos de los mayores, quienes de ese modo podían conversar sus cuestiones de adultos sin la preocupación que significaba (y también ahora) el fino oído de los pequeños sólo de tamaño.

Los tíos nos recibían bien: éramos niños y representábamos lo más fresco y espontáneo de la familia en ese momento. Aunque no llegaron a saberlo con la precisión segura de la palabra, ejercieron la tan positiva empatía.

Dejando a un costado por un momento la complejidad de la palabra -de origen griego- y la definición precisa de la psicología, la “empatía” trae consigo un cambio de roles con el pensamiento, tratando de comprender desde la objetividad realista el acontecimiento del cual es protagonista la otra persona, y se hace hincapié en la “intención de”.

Poniéndonos ahora en los zapatos de los lectores a quienes les gustaría que se les diga bien claro, la empatía se produce cuando alguien “se pone en los zapatos del otro”.

Se dice que es una noble actitud y que evita, muchas veces, situaciones extremas después de las cuales es tarde arrepentirse porque el daño ya se ha hecho. Están también los que llaman solidaridad a ese acto de integración y aquellos para quienes es un ingrediente del compañerismo: todos están en lo cierto y hace a la esencia de este acto que nace de un sentimiento noble y que produce tan buenos resultados en la convivencia. Sensibiliza, motiva, integra y emociona, entre otros loables efectos.

Lo que parece seguro es que nuestra sociedad no tuvo tías que la agasajaran (no viene al caso si fue con la intención simple tratar con cariño a los niños visitantes o para conseguir que no “molesten a los mayores”) y posiblemente por eso privilegiaron con sus adultos contemporáneos el trato frío y distante, cuando no directamente agresivo.

No sabemos si es mucho pedir, pero sí que es bueno y necesario que la búsqueda de la empatía se convierta en un objetivo de vida, así como lo es tener mucho dinero, conseguir todo el éxito del mundo y/o exhibir (como al descuido) una belleza deslumbrante y también el cariño y afecto de los que nos tratan…

¿El cariño y afecto de los que nos tratan? ¿Eso dijimos?

Entonces hemos vuelto a la idea inicial del artículo. Pensemos ¿dónde tuvimos ese trato preferencial como si fuéramos lo más importante del mundo?

Sí. Están en lo cierto. En la casa de las tías, lejanas en el tiempo pero aquí nomás en la evocación diaria.

Deberíamos entonces visitar más seguido a nuestra tía empatía; ella es esa clase de personas que respeta lo mejor que nos ha quedado de cuando fuimos niños, esta tía tan especial nos ofrece permanentemente caramelos de dulzura. En el salón de su casa hay un enorme cuadro donde se ve una oreja. “Para escucharlos mejor”, nos dice mirándonos amablemente, y rescatando al mismo tiempo lo más lindo del cuento tradicional. Además ella dice -y le creemos- que está vacunada contra la segregación, el ninguneo y el desprecio a lo diferente, entre tantos otros males de similar efecto.