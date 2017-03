Aurora al 40% Locales 04/03/2017 Redacción La empresa de Vila padece las consecuencias del cierre de tambos. Ahora sin que ninguna otra empresa grande la provea, se las ingenia para mantener la producción, tratando de sostener la estructura.

Semanas atrás informamos sobre la situación de Lácteos Aurora, la industria láctea que se erige sobre la Ruta 70 en jurisdicción Vila, quien ve complicada su producción por la falta de materia prima ante el cierre de tambos. Además de esta situación la firma está afrontando una pérdida irreparable ya que días atrás falleció, producto de una descompensación, Alberto Bovier, gerente y uno de sus socios fundadores.

Sobre el presente de la Aurora dialogamos con Javier Mondino, socio de la empresa, quien nos contó que están trabajando “en un 40% de nuestra capacidad productiva”. Nos recordó que “durante 15 días otras empresas más grandes colaboraron con el abastecimiento de leche, pero todas las empresas están con problemas, así que entendemos que no nos puedan seguir proveyendo. Estamos comprando leche a pules que se nos presentan, tratando de cerrar convenios y los tambos que quedaron, algunos tambos de la zona del pueblo que decidieron apoyarnos y entraron.”

Respecto de la situación del personal de la industria informó que están tratando de mantener a todo el plantel. “Se terminó el contrato con 3 personas, que era de 3 meses a prueba y no se les renovó el mismo, con el compromiso de que si se recupera la producción se vuelve a tomarlos. Ese fue el compromiso de Alberto (Bouvier), charlado con la gente del gremio. Solamente esas 3 personas que lamentablemente por la falta de producción no pudimos renovarle el contrato. Por lo que pudimos averiguar las 3 personas ya consiguieron trabajo, lo que nos dejó un poco más tranquilos.”