Piden a Lifschitz no tratar el proyecto de Inés Bertero Locales 04/03/2017 Redacción Lo hizo la Multisectorial Paren de Fumigarnos y contiene más de 118 adhesiones de toda la provincia. Le entregó una carta al Gobernador para que sea tratado en extraordinarias por la Legislatura.

El pasado jueves, la Multisectorial Paren de Fumigarnos, hizo entrega en Casa de Gobierno de una carta abierta dirigida al gobernador Lifschitz con el acompañamiento de 118 adhesiones. En dicha carta, se le solicita al Gobernador que no envíe el proyecto de modificación de la Ley Nº 11273/95 – Productos Fitosanitarios -de autoría de la diputada provincial Inés Bertero- a sesiones extraordinarias de la Legislatura Provincial.

"Nuestra oposición a dicho proyecto se fundamenta en que el mismo sólo contempla áreas de resguardo libre de fumigaciones con plaguicidas y productos químicos en una franja de escasos 200 metros y 100 metros con cortina forestal siendo ello regresivo incluso respecto de la normativa actualmente vigente. Para la Multisectorial, las zonas de resguardo de la salud pública alrededor de las zonas pobladas, deben contemplar como mínimo lo dispuesto en fallos ejemplares de la justicia provincial, como el conocido precedente “San Jorge”, que prohibió las aplicaciones con agrotóxicos a menos de 800 metros de donde viven los vecinos debido a los impactos que los mismos producen en el medio ambiente y la salud", indican en un parte de prensa emitido ayer.

"Sin ir más lejos, en los pueblos se nuestra región se han llevado a cabo 28 campamentos sanitarios a cargo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, los cuales indican el aumento de diversas patologías, como cáncer, pérdidas de embarazos, malformaciones, afecciones a la glándula tiroides y muchas más. Los mismos coinciden, con cientos de estudios científicos nacionales y extranjeros, que afirman la relación entre pesticidas y estas enfermedades", sostienen.

Se hace notar además en la carta, que el así llamado “Proyecto Bertero” es regresivo e inconstitucional porque no protege la salud de los santafesinos, especialmente de aquellos más expuestos a las fumigaciones (Art. 41 Constitución Nacional, Ley General del Ambiente 25675/02) y que el cambio producido en los últimos 20 años en el uso de la tierra, desde un perfil de producción diversificada, al monocultivo de soja casi en exclusividad, trajo un tremendo impacto en la Salud y el Ambiente (7 inundaciones en los últimos 15 meses) y que el camino más correcto para erradicar los agrotóxicos en cercanías de las poblaciones, es la promoción de la producción agroecología con la consolidación de una producción de alimentos sanos alrededor de los pueblos, junto con la preservación y reforestación de los bosques nativos, la protección de los humedales y el uso correcto de la tierra a los fines de contribuir a mejorar los niveles de absorción del suelo.

Entre las firmas y adhesiones, la misiva reúne a más de 118 organizaciones no gubernamentales entre las que figuran vecinos autoconvocados de más de 30 localidades santafesinas, cátedras universitarias, granjas agroecológicas, movimientos de campesinos, asociaciones civiles sin fines de lucro, entidades sindicales y gremiales, concejales y legisladores provinciales, dirigentes políticos y estudiantiles, programas periodísticos, agrupaciones universitarias, colectivos de médicos y abogados contra las fumigaciones, talleres ecologistas, centros de estudios, cooperativas y asambleas regionales.