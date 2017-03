La lista de Ubeda sin Ramiro Macagno Deportes 04/03/2017 Redacción SELECCION SUB 20

La agónica clasificación en el Sudamericano de Ecuador quedó atrás, y la Selección Sub 20 ya piensa en el próximo objetivo: el Mundial de Corea del Sur. El conjunto albiceleste volverá al ruedo y comenzará la preparación de cara al Mundial, que se disputará desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio. Claudio Ubeda dio a conocer la nómina de 30 jugadores que deberán presentarse el próximo lunes a las 16 en el Predio de Ezeiza para iniciar con los entrenamientos y en la misma no figura Ramiro Macagno, arquero de Atlético de Rafaela. El portero de la 'Crema' había comenzado de titular en el último sudamericano pero con el correr de los partidos el DT lo sacó y no volvió -por lo menos hasta ahora- a darle posibilidades.

Los pibes sueñan con revertir la actuación del último Mundial, que se disputó en Nueva Zelanda, en el que la Selección no logró pasar la fase de grupos. El mejor desempeño reciente fue en el de 2011, en Colombia, cuando la Selección llegó hasta cuartos de final.

Los convocados: De Argentinos: Méndez, Mesa, Mosevich; Belgrano: Romero; Boca: Chicco, Roskopf, Torres; Independiente: Togni; Lanús: Argarañaz, Belmonte, Carrasco, Cozzani; Newell's: Martínez, Valenzuela; River: Montiel, Moya, Palacios, Petroli; Central: Miño; San Lorenzo: Moyano, Robledo, Senesi; Tigre: Sosa; Vélez: Cáceres, Perrone, Vargas; Racing: Escudero, Mansilla, Zaracho; Estudiantes: Foyth.