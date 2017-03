El hockey del CRAR en la Copa de Verano Deportes 04/03/2017 Redacción Leer mas ...

Este fin de semana, 4 y 5 de marzo, se iniciará en Santa Fe el campeonato de verano de la Asociación Santafesina de Hockey en damas, el cual será preparatorio para la competencia oficial y donde estará arrancando su calendario el CRAR.

En la categoría Sub 14 se disputará en Banco Provincial. El equipo rafaelino tendrá como rivales en su grupo a Santa Fe RC, Atlético Franck y Argentino de San Carlos, con los cuales jugará hoy. Clasificarán los tres ganadores de zona y el mejor segundo para definir el título el domingo.

En Sub 18, CRAR tendrá como rivales en la instancia clasificatoria a Quillá, Universitario y Colón de Santa Fe. Como en la categoría anterior, los tres ganadores de zona y el mejor segundo estarán definiendo el domingo al ganador.

El fin de semana del 11 y 12 de marzo se desarrollará la actividad para las categorías Sub 16 y Primera.



DEFINICION POR LA FOH

El domingo en el sintético de CRAR se jugarán los encuentros finales de la Copa de Verano de la Federación del Oeste. El encuentro por el primer y segundo puesto entre Antártida Argentina de San Francisco y Juventud de Humboldt se disputará a las 18. Por el tercer y cuarto puesto jugarán Ben Hur ante 9 de Julio de Rafaela a las 15:30. Desde las 16:45 habrá un amistoso entre CRAR y Atlético San Jorge.