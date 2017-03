Un tropiezo inoportuno Deportes 04/03/2017 Redacción Atlético no pudo hacerse fuerte en el "Lucio Casarín". Perdió por 72 a 58 frente a El Tala de Rosario.

Ampliar FOTO J. BARRERA ALERO./ Hernán Del Pino en uno de los intentos ofensivos de la Crema.

En uno de los partidos de la 12ª fecha de la Liga Provincial de Básquetbol, Atlético de Rafaela perdió como local frente a El Tala de Rosario por 72 a 58 y complicó sus aspiraciones de clasificar a los play offs, cuando quedan dos fechas para el cierre de la fase regular, ya que ahora se ubica sexto en la Zona A.

El último cuarto fue un karma para el celeste. Recién pudo convertir faltando 1m45s a través de Bustamante, luego de no encontrar la manera por distintas vías. El elenco rosarino aprovechó muy bien, a partir de la buena defensa y un ataque rápido, con Ríos como principal arma, para establecer un parcial de 16 a 0 que liquidó el pleito.

Antes de eso, y sobre todo en el primer período, el equipo de Gerardo Velazco había mostrado un juego como para ilusionarse con una buena noche. Sin embargo, la lesión de Lucas Martina (un fuerte dolor en el empeine del pie izquierdo) conspiró contra sus intereses.

Quedó para debatirse Nicolás Fior en el juego interior, quien no obstante fue el goleador local con 21 puntos. El perímetro estuvo ausente desde el goleo externo, siendo el 2-22 (9 por ciento) elocuente de la falta de puntería. Los dos triples de la noche estuvieron a cargo de Nicolás Crotti.

Dirigieron en el "Lucio Casarín" Alejandro Araujo y Nicolás Cecchetti. Parciales: 23-15, 36-38 y 52-55.

Atlético: Primo 6, Del Pino 9, Riboldi 7, Martina 2 y Fior 21 (fi). Crotti 11, Nasi 0, Mire 0, Bustamante 2. DT: G. Velazco.

El Tala: Capra 13, Ríos 23, Cabrejas 15, Sequier 2 y Mecoli 15 (fi). Herrera 2, Paz 2, Bertonazzi 0. DT: G. Lamila.

Por este mismo grupo, Colón de San Justo venció a ADEO de Cañada de Gómez por 106 a 69; San Jorge -de visitante- a Atalaya 78 a 66 y Gimnasia de Santa Fe a San Lorenzo de Tostado 68 a 65.



PERDIO EN CAÑADA

Por su parte, 9 de Julio cayó ante Sport Club Cañadense por 81 a 51 en uno de los encuentros de la Zona C. Los parciales en Cañada de Gómez fueron 20-16, 41-25 y 70-34. De la Fuente fue el goleador local con 21 puntos, mientras que Facundo Chiabotto sumó 12 y Franco Albornoz 10 en el equipo rafaelino, que sumó la 12ª caída en otras tantas presentaciones.

Por este grupo, Santa Paula de Gálvez venció a Rivadavia Juniors por 77 a 68.