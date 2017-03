Noticias al Cierre Nacionales 04/03/2017 Redacción Leer mas ...

AMIA: LIJO RECHAZO LA RECUSACION Y

CRISTINA VA POR EL FISCAL POLLICITA

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El juez federal Ariel Lijo rechazó ayer su recusación, planteada por Cristina Kirchner, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, mientras que la expresidenta solicitó también el apartamiento del fiscal Gerardo Pollicita del caso, quien tiene delegada la investigación. "No poseo un interés personal en la causa, no existe temor de parcialidad de mi parte y mis decisiones en el marco de este expediente han sido dictadas con total objetividad", replicó Lijo, cuyo fallo será ahora evaluado por la Cámara Federal.



LLAMAN A AUDIENCIAS PUBLICAS

PARA AUMENTAR EL PRECIO DEL GAS

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Gobierno convocó a audiencias públicas para la semana próxima con la intención de aumentar el precios del gas en boca de pozo, lo cual tendrá un impacto en las facturas a lo largo del año. A través de la Resolución 45-E/2017 publicada ayer en el Boletín Oficial, el ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren llamó a participar y fijó los lugares en los que se realizarán las audiencias. Conforme lo dispone la resolución, los centros de participación se habilitarán en las ciudades de Paraná, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Ushuaia, Rosario, Salta y Santa Rosa.



LA SOJA LOCAL TOCO LOS

4.000 PESOS LA TONELADA

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El mercado de granos local presentó ayer un leve recupero en el segmento de soja disponible a 4.000 pesos la tonelada, pero anotó una caída para la oleaginosa nueva con entrega en mayo. La soja en el mercado local comenzó con valores de 4.000 la tonelada pero fue presionada por la jornada mayormente negativa de Chicago, indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



AMNISTIA ALERTO A LA CORTE SOBRE LA

DECISION DE NO ACATAR FALLOS DE LA CIDH

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Amnistía Internacional le envió una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que advirtió que la negativa del máximo tribunal a acatar las revocatorias de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "impone una alerta a nivel local y en todo el hemisferio". La misiva se refirió a las implicancias del caso "Fontevecchia", en el que la Corte Suprema se negó a revocar una sentencia firme propia de acuerdo a lo resuelto por la CIDH, al argumentar que si admitiera que el órgano interamericano tiene esa facultad, se convertiría en una "cuarta instancia".



LA UCR EN UNA DE LAS VICEPRESIDENCIAS

DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La UCR celebró ayer que la Internacional Socialista (IS) eligiera al delegado de la UCR, Jesús Rodríguez, como uno de sus vicepresidentes y calificó el hecho como "un reconocimiento al compromiso" del partido con "la democracia, la libertad, la igualdad y la paz en el mundo". La decisión de la IS, organización política integrada por 153 partidos de más de 100 países, se tomó en el marco de la elección de autoridades que se llevó a cabo en su Congreso XXV, en Colombia.



ALFONSIN QUIERE QUE LA UCR "PRUEBE

CON EL PLAN A" DE GUALEGUAYCHU

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El diputado Ricardo Alfonsín reclamó ayer a sus socios radicales que vuelvan al "Plan A" aprobado por la Convención Nacional en marzo de 2015, por el que se sumaron al frente Cambiemos pero "cuidando la identidad" del partido para "influir" en la gestión del Poder Ejecutivo. "¿Y si probamos con el Plan A?, cuestionó Ricardo Alfonsín desde su cuenta de Facebook, al referirse a la necesidad de retomar "el plan que los radicales elaboramos en Gualeguaychú".