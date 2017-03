Juez Bonadio exime de ir presa a Florencia Kirchner Nacionales 04/03/2017 Redacción CAUSA LOS SAUCES

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner presentó ayer un pedido de eximición de prisión para su hija, Florencia Kirchner, en el marco de la causa "Los Sauces", que rápidamente fue concedido por el fiscal federal Carlos Rívolo y por el juez federal Claudio Bonadio. En su presentación, la exmandataria sostuvo que, "según fuentes de información confiables", en las próximas horas se intentaría privar a su hija "de su libertad ambulatoria en la presente causa", por la que debe declarar el próximo lunes en los Tribunales de Comodoro Py.

"Si bien no existe el más remoto justificativo legal que pudiera sostener tan descabellada decisión, no es menos cierto que las barbaridades jurídicas que se vienen cometiendo impiden descartar desatinos aún mayores", señaló en su escrito. Cristina Kirchner remarcó que a su hija "se la acusa de haber formado parte de una supuesta organización delictiva que habría iniciado sus actividades en mayo de 2003", cuando apenas tenía 12 años" y que incluso "a la fecha de constitución de Los Sauces S.A. recién había alcanzado a cumplir sus 16 años".

"En las últimas horas nos han informado que, en el marco de la descomunal campaña de persecución mediático-judicial, Bonadio intentará privar a mi hija Florencia Kirchner de su libertad en la causa denominada ´Los Sauces´. Todo esto viene ocurriendo mientras los problemas de los argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas del actual Gobierno, situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial...", denunció.



Cristina Kirchner también relató que el pasado 13 de febrero en una reunión de gerentes en el Banco Central convocada por su presidente, Federico Sturzenegger, "se exhibió un power-point que terminó con la foto de Florencia diciendo: ´¿Y con esta que hacemos?´". "Ante dicha pregunta los gerentes respondieron que no hay herramientas para involucrarla en una investigación, pese a lo cual un director insistió en que debía trabajar en esa dirección porque tenía ´X´ cantidad de dólares ´en la esquina´ (en referencia al Banco Galicia)", indicó la mandataria y completó: "Todo esto, junto al manejo de la UIF, la AFI, la AFIP y el BCRA, demuestra una orquestada maniobra de persecución ordenada, como no puede ser de otra manera, desde el Poder Ejecutivo".

Florencia Kirchner y su hermano mayor, el diputado nacional Máximo Kirchner, fueron citados a declaración indagatoria para el próximo lunes por el juez Bonadio en la causa conocida como Los Sauces, mientras que la exmandataria declarará un día después.

Los Sauces es una sociedad anónima de la familia Kirchner dedicada a la actividad inmobiliaria y la causa se inició en abril de 2016 luego de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer a raíz de movimientos de dinero en cuentas bancarias y alquileres de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López sobre propiedades de la firma.



El empresario detenido Lázaro Báez declaró ayer a través de un escrito ante el juez Bonadio, en el que justificó el pago de alquileres que efectuó a la firma Los Sauces, de la que son propietarios la expresidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia. Así lo hizo al prestar declaración como imputado, en una presentación en la que se definió como "amigo" del fallecido mandatario Néstor Kirchner, pero no así de su esposa y exjefa de Estado.

La citación de Báez es porque se sospecha que pagó sobornos a través de alquileres a la firma Los Sauces, integrada por la familia Kirchner, luego de haber sido favorecido con gran cantidad de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.