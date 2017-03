Falleció en accidente un joven de 15 años Policiales 04/03/2017 Redacción HIJO DE LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA

Ampliar FOTO CERES DIARIO HONDA XR 125. Así quedó la moto donde viajaba el joven de 15 años. FOTO M. LONG SANTA FE E INGENIEROS. No hubo lesionados de gravedad sino sólo daños materiales.

Joaquín Bellino, de tan sólo 15 años, estudiante ceresino hijo de Alejandra Dupouy -ex presidenta comunal de la localidad de La Rubia y actual subsecretaria de Desarrollo Social de la Provincia-, falleció en un penoso accidente de tránsito sobre la ruta 34.

El accidente se produjo en Ruta 34 kilómetro 354-355 jurisdicción de La Rubia, localidad del departamento San Cristóbal ubicada a 137 km al norte de Rafaela.

La información policial consignada por Ceres Diario, indica que el siniestro se produjo entre una pick up Volkswagen Amarok, que circulaba de sur a norte, conducida por Juan Fabio Jakich de 44 años domiciliado en Ceres, quien colisionó con una motocicleta Honda XR 125 que circulaba en el mismo sentido, tripulada por Juan Jordan de 17 años, quien viajaba acompañado por Joaquín Bellino de 15 años, ambos domiciliados en la Rubia.

Bellino falleció trágicamente en el lugar del hecho, causando hondo pesar entre familiares y amigos.



ACCIDENTE

EN RAFAELA

Un accidente de tránsito tuvo lugar a las 16 de ayer, en Av. Santa Fe a la altura de calle José Ingenieros.

En el lugar colisionaron una moto Zanella 110 c.c., conducida por un joven, y una camioneta Volkswagen Caddy conducida por un hombre de 45 años aproximadamente.

Afortunadamente en el siniestro no hubo lesionados de consideración sino sólo daños materiales.

No obstante, concurrió al lugar el servicio de Emergencias SIES 107, quienes constataron lesiones leves en el motociclista, consistentes en un traumatismo de rodilla, por lo que no fue necesario su traslado a centro asistencial alguno.