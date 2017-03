El Sub17, por el milagro Deportes 04/03/2017 Redacción Argentina, que debe ganarle hoy a Brasil (19 hs), pero no depende de sí mismo para ir al Mundial.

El seleccionado sub 17, que está al borde de la eliminación en el Sudamericano de Chile y otorgará cuatro plazas para el Mundial de India 2017, se enfrentará a Brasil, en la ciudad de Talca en la última fecha de la clasificación, con la necesidad de ganar y que previamente no lo haga Paraguay ante Perú.

El equipo dirigido por Miguel Angel Micó se medirá con los brasileños, punteros de la zona, este sábado a las 19 en Talca, y para continuar en el certamen necesita vencer a Brasil y que Paraguay no le gane a Perú.

Es que la Argentina está cuarta en la tabla de posiciones del Grupo B con 3 puntos, debajo de Brasil y Venezuela (7 unidades), y Paraguay (5), y sólo arriba de Perú, que cierra sin puntos. Los tres primeros de cada zona avanzarán al hexagonal final del torneo, por lo que los argentinos apenas pueden apuntar al tercer lugar, dependiendo de otro resultado. Paraguay, con el que pelea la última plaza del grupo, jugará contra un rival que perdió sus tres partidos, mañana a las 17, también en Talca.

El seleccionado argentino debutó con una derrota ante Venezuela por 1 a 0, luego perdió con Paraguay por 1 a 0 y consiguió su único triunfo en el certamen ante Perú, por 3 a 0.

La Zona A se cerrará con el triunfo de Uruguay (ya eliminado) por 2 a 0 a Bolivia. Al cierre de nuestra edición jugaban Chile y Ecuador. Tendrá fecha libre Colombia, ya clasificado.

Los primeros tres de cada una de las zonas se clasificarán al hexagonal final que otorgará los cuatro cupos para la Copa del Mundo de India 2017.