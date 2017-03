"No se mate, hágalo por mi"

Da vuelta al mundo un video donde se observa que el conductor de un transporte de pasajeros de Dayron, en el estado de Ohio, Estados Unidos, detiene el rodado en un puente al ver a una mujer al otro lado de la baranda de seguridad, a punto de lanzarse al río Great Miami.



Según informó el portal NDTV una cámaras de seguridad del vehículo captó el momento en que Damone Hudson, de 24 años de edad y chofer del ómnibus, abre una puerta y dice "señora, ¿por qué no vuelve al otro lado de la barandilla?".



Y al dejar su asiento al ver que la mujer no le respondía, repitió la pregunta y agregó "hágalo por mí".



La grabación, de 32 segundos, no muestra qué sucede después de esa situación, aunque la cadena Fox 45 dio a conocer que efectivos policiales llegaron al lugar y que la mujer fue puesta a salvo.



En declaraciones a la televisión, Hudson contó que "lo primero que pude decirle fue 'señora, parece estar teniendo un mal día. ¿Puedo darle un abrazo?'".



Y agregó "uno tiene que parar. Me detendría 100 veces más".