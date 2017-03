Alcaidía: colchones ignífugos

"Siete muertos en un motín en Pergamino" lleva como título una nota que se publica en esta sección y en la edición gráfica de LA OPINION de esta jornada, y en la misma se dan a conocer detalles de lo que se produjo ayer al incendiarse una Comisaría de la bonaerense ciudad de Pergamino, cuando, entre otras cosas, un grupo de presos comenzó a quemar colchones y el humo habría sido la causa determinante de la muerte de los siete reclusos, al aspirar los gases tóxicos.



REALIDAD EN NUESTRO DEPARTAMENTO



"No existe una sola persona detenida en Comisarías o Seccionales del departamento Castellanos", dijo a LA OPINION online el comisario mayor Adrián Rodríguez, jefe de la Unidad Regional V de Policía con sede en nuestra ciudad y ámbito laboral en todo el departamento Castellanos.



Fue en el marco de una charla en la que se lo consultó sobre si en los lugares de detención que cuenta el organismo a su cargo, se dispone de colchones que no resultan ignífugos (no permiten que el fuego se expanda si existe un incendio de los mismos, y no producen gases tóxicos).



Al respecto, Rodríguez comentó "en la Alcaidía, el único lugar de detención que cuenta la Jefatura de Policía del departamento Castellanos, todos los colchones que utilizan los presos son ignífugos, por lo que no se corre el riesgo de que ocurra un lamentable suceso como el que se produjo en Pergamino".



Por otra parte, el jefe policial señaló que "la capacidad de alojamiento de la Alcaidía es de 46 personas (entre hombres y mujeres), y en este momento se contabilizan 48 personas privadas de su libertad".