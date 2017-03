Los municipales pararán ante la falta de respuestas

El Plenario de Secretarios Generales de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, resolvió que los representantes gremiales concurran a la próxima reunión Paritaria a fin de recibir una propuesta salarial por parte de los Intendentes y Presidentes Comunales, quienes vienen dilatando las negociaciones desde el mes de Enero del presente año.

Los Sindicatos facultaron a sus miembros paritarios para evaluar la propuesta de los Intendentes y determinaron un Plan de Lucha si en el transcurso de los próximos días la oferta salarial no resulta satisfactoria a las necesidades de los trabajadores. Por esta razón, se resolvió fijar un paro de 24 hs., para el Jueves 9 de Marzo, y un paro de 48 hs. los días 14 y 15 del mismo mes, si persistiera la falta de acuerdo salarial.

Por otra parte, el Plenario Sindical responsabilizó al Gobierno Nacional de la grave situación económica y social que atraviesa la clase trabajadora en general y los municipales en particular. En repudio a las políticas de ajuste que instrumenta el Gobierno de Mauricio Macri, los Gremios Municipales de toda la Provincia resolvieron concurrir a la Movilización convocada por la CGT Nacional el 7 de Marzo.

Asimismo, repudió la decisión del Ejecutivo Nacional de limitar el derecho a las Paritarias Libres y de imponer una política salarial presionando a los Gobiernos Provinciales con pautas que promueven la caída estrepitosa del poder adquisitivo de los trabajadores y generar desempleo como disciplinamiento social.

Por otra parte, y como consecuencia del Paro de Mujeres dispuesto para el 8 de Marzo, se resolvió la adhesión del gremio municipal santafesino y se facultó a la Red de Trabajadoras Municipales para coordinar y programar la ejecución de las medidas de protesta.

La modalidad del paro sería sin concurrencia a los lugares de trabajo, con posibilidad de ampliarse la semana del 13 de marzo si es que no encuentran una solución. Recordemos que el gremio viene solicitando respuesta desde enero, no sólo a las intendencias y comunas, sino también al propio gobernador Miguel Lifschitz, al cuál nombraron en el comunicado.

Además, el gremio dice que “no tienen iniciativa" y que "están especulando con lo que pasa en el Estado Nacional", dijeron.