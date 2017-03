Estatales: gobierno hizo una oferta y la rechazaron

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, recibió ayer en su despacho de Casa de Gobierno a los representantes de los gremios de los trabajadores de la administración central, encabezados por el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN),

Jorge Molina; y su par de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Hoffmann; para dar a conocer el incremento salarial del 19,5 % a pagar en dos tramos (el primero en marzo y el segundo en julio), similar a la propuesta ofrecida este miércoles a los gremios docentes.

Durante la reunión se analizaron, además, distintos aspectos que hacen a las condiciones laborales de los trabajadores estatales y al impacto que el mencionado incremento tendrá en las distintas categorías de los empleados públicos.

Pero este ofrecimiento no tuvo una buena recepción, ya que los gremios consideraron que en el ofrecimiento oficial no se contempla la pérdida del poder adquisitivo durante el año pasado y por eso pasaron a cuarto intermedio hasta la próxima semana donde esperan que se mejore la propuesta. Por su parte, ATE analizará la situación de los trabajadores en la provincia y el contexto nacional.

Al finalizar el encuentro, Jorge Hoffmann, Secretario General del CDP ATE Santa Fe, consideró que el ofrecimiento oficial no atendía las demandas que se habían expuesto en reuniones anteriores. “No nos satisface porque no contempla en absoluto la recuperación de lo que hemos perdido el año pasado en materia de poder adquisitivo. Acá hay consenso que en 2016 hubo pérdida del salario, y si bien se puede discutir si es un punto u otro, una cifra u otra, todos coinciden en que se perdió”, explicó. Además, aclaró que “por ahora no hemos decidido llevar a cabo medidas de fuerza porque estamos en medio de un proceso de negociación con el gobierno y esperemos que en la próxima reunión de la semana que viene nos mejoren la propuesta”. En ese marco, contó que este viernes “vamos a hacer una reunión de delegados del departamento La Capital y secretarios generales de las seccionales y delegaciones de toda la provincia donde evaluaremos la situación gremial y fundamentalmente la situación salarial de los trabajadores a lo largo y ancho del territorio santafesino, pero también lo que está pasando en el contexto nacional”.

En otro de lo puntos tratados en el encuentro, la propuesta se completó con el ofrecimiento de incluir una cláusula de actualización automática de salarios por el índice de inflación del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), como resguardo del poder adquisitivo de los sueldos de los trabajadores, ante cualquier suba inflacionaria que supere la pauta salarial acordada. La instancia paritaria pasó a un cuarto intermedio, para la próxima semana, a pedido de los gremios, a fin de continuar las tratativas para lograr un acuerdo definitivo.

En ese sentido, Hoffmann afirmó que “el ofrecimiento del gobierno provincial se da en una situación complicada para los trabajadores. La próxima semana, el 7 de marzo, hay una movilización de la CGT que también convoca la CTA, con un paro docente a nivel país de dos días por la eliminación de la paritaria en el orden nacional. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando, especialmente las amenazas que está recibiendo el secretario general del Suteba en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, y la actitud del gobierno nacional a través del Presidente Macri que minimiza totalmente estas amenazas”, concretó.