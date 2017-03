“Se tiene que reestructurar el fútbol para que no vuelva a pasar esto” Deportes 03/03/2017 Martin Ferrero Al final el gremio de los jugadores ratificó el paro y el torneo no comienza este fin de semana. Juan Manuel Llop se refirió al presente que atraviesa el fútbol argentino y habló de Agremiados y AFA. Atlético de Rafaela finalmente no viajó anoche a Mar del Plata, como lo tenían previsto ya que el fútbol no arranca. Hoy continuará con los entrenamientos en nuestra ciudad.

CHARLA. / 'Chocho' Llop anoche junto a Carniello y Gabriel Dottori, el entrenador de arqueros, en el club, antes del viaje que no fue.

En medio de la crisis que atraviesa el fútbol argentino y entre las idas y vueltas de los dirigentes y Sergio Marchi, los planteles de Primera División continúan entrenando a la expectativa de una pronta resolución.

En el caso de Atlético de Rafaela, con viaje de por medio a Mar del Plata (952,2 km), el jueves fue conflictivo ya que el plantel se entrenó por la mañana y bajo la incertidumbre de saber si se jugaba o no, decidieron reencontrarse a las 23 hs en Alberdi para emprender el viaje a la Ciudad Feliz, que finalmente no se realizó ya que el fútbol no regresará este fin de semana.

“Más allá de todo uno tiene que prepararse de la mejor manera y tiene que estar bien de la cabeza, juegues o no, hay que prepararse 10 puntos, hay que entrenar y hacer todo como si jugáramos”, comentaba Juan Manuel Llop tras el ensayo futbolístico de ayer por la mañana en la cancha principal del predio del Autódromo. “Estamos bien, el grupo en general está bien y eso es bueno”, agregó.

“La postura nuestra y lo que piensan los dirigentes es jugar porque están al día y aparte Atlético esta ordenado, está bien”, apuntó ‘Chocho’ Llop y advirtió: “A nosotros no nos puede pasar lo que le pasó a Colón, a nosotros ni a otro club, por eso en algunos hay ese temor, en Rafaela los puntos son oro, no podemos regalar nada, entonces esperemos que no suceda, que se juegue o no pero que no haya inconvenientes”.

Hay que recordar que en noviembre del 2013, por la fecha 16ª del torneo Inicial, Atlético visitó a Colón y los jugadores ‘Sabaleros’ no salieron a jugar el partido porque el club les adeudaba entre 5 y 7 meses de sueldo y, ante esto, el árbitro Darío Herrera había resuelto suspender el encuentro. Luego, en AFA, le dieron el partido ganado a la ‘Crema’ (1 a 0).

En virtud a todo el tema de Agremiados y la decisión de no jugar, Llop también dio su opinión: “Avalo eso que al jugador se lo tiene que respetar, se le tiene que pagar, pero obviamente que hay una desorganización dentro del fútbol, los dirigentes nuestros, de Atlético que son coherentes y de pronto hay otros clubes que no lo son y ahí se originan los inconvenientes. Los presupuestos no son bien manejados, esto visto desde afuera. Hay jugadores que no han venido a Rafaela por un 40, 50 o 60% más de lo que pueden pagar acá y esos clubes hoy deben cuatro meses. Hay que pagar lo que podés y no prometer algo que no puedan pagar. Se tiene que reestructurar el fútbol para que no vuelva a pasar esto”.

En lo referido al encuentro ante Aldosivi, el DT de Atlético apuntó: “Me preocupa que no perdamos la pelota en el medio porque te presionan en ese sector y que no nos agarre retrocediendo, después obviamente la pelota detenida, pero que no nos agarre armando nuestro juego y retrocediendo mal”.