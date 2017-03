Peña ratificó que no habrá paritaria nacional docente Nacionales 03/03/2017 Redacción Se profundiza el conflicto docente y las clases no comenzarán con normalidad.

Ampliar FOTO NA Peña, Vidal y Rodríguez Larreta tras la cumbre del gabinete.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El Gobierno nacional ratificó ayer que no convocará a una paritaria docente para todo el país, mientras que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunciaron a favor de "negociar" con los gremios de maestros para intentar que las clases comiencen el lunes próximo.

"Queremos poder llegar a un acuerdo aún con un paro convocado. Vamos a seguir convocando al diálogo. La prioridad es que los chicos tengan clases y por supuesto vamos a seguir dejando abierto el canal de diálogo" con los gremios docentes, afirmó Vidal.

La gobernadora anticipó que luego de la reunión de gabinete ampliado que encabezó el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner se reuniría con los ministros bonaerenses de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Economía, Hernán Lacunza, con la finalidad de buscar un "acuerdo aún con un paro convocado", como antesala a la convocatoria a una nueva reunión con los docentes.

Durante una conferencia de prensa que compartió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Rodríguez Larreta, Vidal insistió en que "la discusión puede seguirse con los chicos en las aulas" y ratificó que no tiene previsto dar un aumento por decreto. "Apostamos a llegar a un acuerdo escuchándonos y poniendo cada uno lo mejor de sí mismo", subrayó.

A su vez, Rodríguez Larreta señaló que no va a "abandonar" la intención de alcanzar un acuerdo con los docentes y que buscará ese objetivo "hasta el último minuto". Y recordó que "los últimos seis años" las clases comenzaron en la fecha prevista en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Peña dijo que el motivo de la paritaria nacional, que es la definición del salario mínimo docente, "ya fue resuelto, ya que a partir del año pasado se actualiza automáticamente todos los años el sueldo para que esté 20 por ciento por arriba del salario mínimo vital y móvil".

Peña aseguró que "el debate -salarial docente- se debe dar con las provincias", y aclaró que "el paro no tiene razón de ser salvo que esconda otros fines políticos", en alusión a la medida de fuerza anunciado por la Ctera a nivel nacional. El funcionario consideró "muy importante que los sindicatos se sienten a negociar y que revisen la actitud del paro nacional". "El paro no tiene razón de ser salvo que esconda otros fines políticos y en ese caso pedimos que se plantee un debate político", subrayó.

Por su parte, Vidal se refirió a la convocatoria a "voluntarios" y si bien dijo que tienen un registro público con más de 60 mil inscriptos a través de redes sociales para ayudar en la formación de los niños, aclaró que "la tarea docente no puede ser reemplazada". Explicó que realizará la convocatoria, aunque no en escuelas sino en clubes y otro tipo de instituciones porque "las redes de apoyo escolar ayudan" y estimó que ellas "deben ser parte y lo vamos a tomar".