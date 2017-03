Inscriben para cursos en lengua italiana Información General 03/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO SOCIEDAD ITALIANA DE RAFAELA CURSOS./ Néstor Gramaglia, Liliana Raposo, Doris Beltramo, Alejandra Ronco y Patricia Schatzle.

Es el cuarto año consecutivo que la Sociedad Italiana ofrece esta propuesta, que cada vez suma más interesados y alumnos. El lunes 13 de marzo comenzarán las clases de italiano en instalaciones de la sede rafaelina de la entidad, sita en Pueyrredón 262. Habrá seis cursos diferentes, algunos de ellos con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Provincia.

En Rafaela y zona es el primer reconocimiento oficial ministerial otorgado a la enseñanza de la lengua italiana. Otro punto fuerte que ofrece la capacitación es la salida laboral. Para docentes en lengua extranjera, los habilita para dar clases de italiano; y para quienes sean docentes de otras áreas, mejora su posición en el escalafón.

Los egresados pueden oficiar de intérpretes o facilitadores, preparar alumnos, actuar como alumnos monitores en un aula, etc. La valía de esta capacitación, también está dada por un ejemplo concreto: actualmente, hay empresas rafaelinas que están ofreciendo a sus empleados la posibilidad de capacitarse, en vistas al valioso aporte que ese empleado puede hacerle luego a la firma.

Los cursos, en 2017, serán seis, divididos en niveles:

1° año: para quienes deseen comenzar con el estudio de esta lengua y no tengan conocimientos previos. Martes de 14 a 16 con la Prof. Alejandra Ronco o lunes de 19:30 a 21:30 con la Prof. Doris Beltramo.

2° año: para los que acrediten tener un conocimiento previo, o hayan cursado el 1° año en la institución. Jueves de 14 a 16, con la Prof. Alejandra Ronco. Jueves de 19:30 a 21:30 con la Prof. Doris Beltramo.

3° año: para quienes hayan cursado el 2° en la institución. Martes de 19:30 a 21:30, con la Prof. Alejandra Ronco. Miércoles de 15:45 a 17:15 con la Prof. Patricia Schatzle.

4º año: para quienes hayan cursado el 3° en la institución. Estará a cargo de la profesora Patricia Schätzle, los miércoles de 18 a 20.

Para niños (de 8 años en adelante): es el primer año que se abre y está pensado para niños que ya sepan leer y escribir, y aprender, mediante el juego, sus primeras nociones de lengua italiana. Días y horarios a convenir.

Curso de profundización en Lengua Italiana: para personas que ya tienen dominio de la lengua oral y escrita y deseen perfeccionarla. A cargo de la profesora Patricia Schätzle. Miércoles de 14 a 15:30.

Vale destacar que quienes están a cargo del dictado de los cursos cuentan con un importante bagaje en cultura italiana en general, y del idioma en particular.

En el mismo sentido, vale recordar que la capacitación completa prevé una duración de 4 años en total.

Habiendo tenido una muy buena experiencia en 2014, 2015 y 2016, la propuesta de enseñanza del idioma italiano, tan caro a los sentimientos de muchos ciudadanos de Rafaela y zona, se renueva en este 2017 con más horarios disponibles.

Informes e inscripción: lunes a viernes de 9:30 a 11:30 horas en Secretaría (Pueyrredón 262). Teléfono 03492-505410/ 15678236 (todo el día). Para destacar: el examen final anual no tiene costo extra. Los costos de cuota son accesibles.