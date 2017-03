Panorama Político Locales 03/03/2017 Redacción Leer mas ...

LILITA CARRIO

SIGUE AVANZANDO

Luego de lo sucedido en la Asamblea Legislativa, y por sus declaraciones en el programa de TV "A dos voces" de esa misma noche del miércoles, quedó claro que Lilita Carrió sigue arremetiendo con todo contra el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sobre quien dijo "toda Rafaela me pide que siga adelante", aprovechando para puntualizar toda una serie de cuestiones que los separan de manera contundente, y aparentemente sin vuelta atrás, pues ni siquiera el presidente Macri parece llegar a interceder en la cuestión.

En tanto en su columna de ayer en Clarín, Julio Blank titula "Carrió, Lorenzetti y Milagro Sala, una pesadilla para Macri", sosteniendo que "a a la diputada es probable que hasta le diviertan estas escenas disruptivas -tras detallar lo sucedido en el Congreso este miércoles y en el velatorio de Fayt- que protagoniza. A Lorenzetti en cambio, es fácil en cambio imaginarse la gracia que la causan. Carrió se le transformó en una pesadilla. Y de esos sueños tormentosos le ha contado más de una vez a Macri, al que tampoco se lo ha visto divertido por estos avatares.

"Lorenzetti lleva la cuenta: Carrió le plantó 22 denuncias durante el año pasado. Una sola de ellas tomó estado judicial y resultó desechada, dicen en las oficinas de la Corte. Todas las demás fueron declaraciones en los medios y de allí no progresaron. Carrió se autoimpuso esta cruzada personal convencida que así contribuye a la higienización del Poder Judicial, Lorenzetti dice que la diputada sólo persigue un fin político y que está obsesionada con él, intoxicada por operaciones de inteligencia".

Señala luego Blank que "el presidente le ha dicho a Lorenzetti que más no puede hacer, que Carrió no forma parte del gobierno y por lo tanto no está alcanzada por sus órdenes. No resulta fácil de creer. ¿Lo habrá creído Lorenzetti?".



EL LIBRO VOLVIO

A LAS LIBRERIAS

La última semana estuvo dominada por el libro que escribió la periodista Natalia Aguiar denominado "El señor de la Corte", una biografía no autorizada de Ricardo Lorenzetti, el rafaelino que preside el máximo tribunal de justicia de la Argentina. La publicación salió a la venta el último jueves de febrero pero al día siguiente desapareció de las librerías por orden de Ediciones B, que argumentó "problemas de impresión" aunque la misma autora se apuró a calificar el asunto como un acto de censura por parte del presidente de la Corte.

Desde ese día el fin de semana largo la batalla se libró en las redes sociales, donde periodistas reconocidos y legisladores como Lilita Carrió y Federico Pinedo entre otros cuestionaron a Lorenzetti al sospechar sobre una maniobra para impedir que el libro se comercialice.

Incluso se generó un mercado negro en el que algunos ejemplares que no fueron retirados se ofrecían a $ 2.500 cuando el precio al público era de $ 385.

Tras esta gran presión, el libro finalmente volvió a estar a la venta. ¿En Rafaela? El viernes pasado se vendieron unas pocas unidades que llegaron y ahora las librerías habilitaron una lista de espera, en algunos casos con más de 50 pedidos. Es que la investigación de Aguiar incluye a Rafaela en gran medida y eso despierta un especial interés.



CASTELLANO Y

LOS CONCEJALES

El intendente, Luis Castellano, presentó el miércoles en el Concejo Municipal el complejo acuerdo alcanzado con dos empresarios que poseen terrenos en el sector suroeste de la ciudad con el objetivo de conseguir terrenos a costo cero para el campus de la joven Universidad Nacional de Rafaela (UNRA), una institución que tiene asignada una importante partida en el presupuesto nacional para construir su edificio propio.

En tiempos donde la transparencia constituye una piedra angular de la democracia y un fuerte reclamo ciudadano, el Intendente decidió tejer el acuerdo -que no fue fácil- y luego derivar el aval definitivo al Concejo. Así, la responsabilidad política en el éxito será compartida entre el Ejecutivo y el Cuerpo legislativo, pero si fracasa el costo lo pagarán los concejales.

Castellano se sintió cómodo en un ámbito que conoce muy bien ya que fue legislador local durante varios años. Y al que deberá volver el próximo jueves para inaugurar oficialmente el período de sesiones ordinarias, siempre y cuando no se concrete el paro de los trabajadores municipales dispuesto ayer por la Festram.



LOS ELOGIOS DE

GUADANI A PEROTTI

Si bien es economista, Alieto Gudagni es un especialista en temas educativos. En este contexto fue invitado al programa Intratables que se emite por América TV con la conducción de Santiago Del Moro.

Miembro de la Academia Nacional de Educación, Guadagni dejó sus apreciaciones sobre el nuevo conflicto docente que impedirá el normal inicio del ciclo lectivo en la Argentina. En este sentido, destacó la gestión realizada por Omar Perotti cuando era intendente de Rafaela a partir de la creación del Programa Bicentenario de Inclusión Educativa.

Con respecto a la obligatoriedad de la escuela secundaria, Guadagni preguntó si "¿alguien se ocupó de que sea obligatoria? Eso exige una movilización de todo el aparato del estado y eso incluye a los intendentes. Yo no me canso de decir que hubo un solo intendente, que fue el Intendente de Rafaela, Omar Perotti, que se ocupaba de que los pibes que estaban en séptimo grado se anotaran en la escuela secundaria", dijo.



EL MEDICO Y LA

AMBULANCIA

El servicio de emergencias estatal 107 no contaba con un médico el sábado pasado. Y se dijo que el problema se repetía los miércoles. Esta situación tomó estado público el sábado pasado, justo cuando se produjo el homicidio de un joven de 20 años en barrio Villa Dominga, donde la ambulancia del 107 llegó pero con un profesional de la salud que desarrolla tareas en el ámbito privado.

En este escenario, el Municipio salió a contratar un médico para urgencias y lo comunicó a través de sus distintos canales, lo que encendió la mecha. En la semana hubo reproches de funcionarios vinculados al Gobierno provincial hacia el Municipio por hacer pública la falencia. Y ahora, tal como anticipó este Diario, se conoció el reclamo de los concejales justicialistas a través de un incómodo pedido de informes.



SE HIZO LA LUZ

DE MIDACHI

El misterio se había despejado hace un tiempo: era una certeza que Miguel Del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpatto recrearían el trío humorístico Midachi este año. Lo que ahora se sabe es que la fecha del retorno será el 9 de marzo en el Teatro Opera Allianz de la Ciudad de Buenos Aires.

El interrogante es que sucederá con la carrera política de Del Sel, quien por dos veces estuvo cerca de ser gobernador de Santa Fe. Con un pie afuera de la embajada de Panamá donde estaba destinado desde principios del año pasado, se dedicará otra vez a la actuación en los teatros e incluso podría encabezar un programa especial para Telefé. ¿Y en el 2019 probará eso de que la tercera es la vencida e irá por la gobernación? El tiempo dirá.