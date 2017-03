Echaron del bloque del FPCyS a Giustiniani Locales 03/03/2017 Redacción También separaron a Silvia Augsburger. El ex senador nacional también se consideró expulsado del Socialismo. Sostiene que es porque no acompañaron las subas de agua y luz, el endeudamiento externo de la provincia, el blanqueo y la separación de Gabriel Ganón.

“Fuimos expulsados del interbloque del Frente Progresista porque no acompañamos los tarifazos de agua y luz, el endeudamiento de la provincia en dólares, el blanqueo y la separación del defensor público Gabriel Ganón. Evidentemente esto molesta”, sostuvo en la mañana de ayer en conferencia de prensa el diputado Rubén Giustiniani, quien junto a Silvia Augsburger conforman el bloque “Igualdad y Participación”.

“Consideramos que esto es una expulsión no sólo del interbloque del Frente Progresista sino al ser una decisión orgánica del Socialismo considero que también es una expulsión del Partido Socialista (PS), después de haber sido presidente del PS desde 1992 y haber hecho la unidad con Alfredo Bravo”, afirmó Giustiniani.

“Siempre dijimos que no íbamos a ser levantamanos del poder, y que llegábamos a la Legislatura a cumplir con el compromiso que asumimos para que se termine con la vergüenza de no tener una ley educación y para que Santa Fe pueda tener un marco regulatorio de los servicios públicos del agua, energía y transporte”, afirmó Giustiniani.

La decisión de expulsar al diputado Rubén Giustiniani y a la diputada Silvia Augsburger fue comunicada por las autoridades del bloque socialista en Diputados al secretario de “Igualdad y Participación”.