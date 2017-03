Sergio Hernández por un nuevo ciclo olímpico Deportes 03/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO M. FIGUERAS APRETON DE MANOS./ El entrenador de la selección y el titular de la CABB, Federico Susbielles.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El bahiense Sergio Hernández renovó su contrato como entrenador de la Selección argentina de básquetbol por un nuevo ciclo olímpico, hasta la finalización de Tokio 2020, al tiempo que motivó que el recambio al que se somete el plantel albiceleste tras el retiro de la "Generación Dorada" empieza "en los clubes".

"En la actualidad no encuentro un desafío más importante que conducir un seleccionado como el argentino. No extraño nada de ser entrenador de clubes y al mismo tiempo de un seleccionado", comentó Hernández en conferencia de prensa, quien dentro de las novedades ahora estará "full time" con la Selección y no partirá su tiempo con algún club.

El principal desafío que inició en su gestión rumbo a Río 2016 será el famoso "recambio" de la Generación Dorada, tras los últimos retiros de Andrés Nocioni y Emanuel Ginóbili. "El recambio de la generación dorada viene desde el 2008 cuando me tocó dirigir en Beijing, ya ahí quedaban solamente seis jugadores de los campeones olímpicos. Es real que ahora es más profundo porque se fueron Andrés Nocioni y Emanuel Ginóbili, sin embargo el recambio generacional se viene fomentando desde los clubes y todos los entrenadores seremos importantes para eso", afirmó el bahiense, que adelantó que contará en este ciclo con el capitán Luis Scola y Carlos Delfino.

El vínculo anterior de Hernández con la Confederación Argentina (CABB) venció al finalizar la participación del equipo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y ahora tendrá entre sus principales objetivos deportivos el Mundial 2019 de China y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hernández tendrá como asistente personal a Silvio Santander, con experiencia en Quimsa y Lanús, entre otros clubes, y en seleccionados juveniles. Este año, Argentina participará de la primera edición de la Copa América (ex FIBA Américas), y la primera fecha del nuevo sistema de clasificación para el Mundial de China 2019, que dejará de ser mediante un torneo semanal y se jugará en distintas "ventanas" en el calendario.