Atlético recibe a El Tala Deportes 03/03/2017 Redacción LIGA PROVINCIAL

Ampliar FOTO ARCHIVO PIVOTE./ Nicolás Fior es una de las piezas importantes de la Crema.

La Liga Provincial de básquetbol ya está transitando el tramo decisivo de la fase regular, con muchos aspirantes a meterse en los play offs. Este viernes, Atlético afrontará en nuestra ciudad un duelo clave frente a El Tala de Rosario en uno de los encuentros de la 12° fecha. El partido se disputará en el "Lucio Casarín" desde las 21:30.

El equipo celeste tratará de rehabilitarse luego del traspié sufrido en Cañada de Gómez. Para ello tendrá que hacerse fuerte en su reducto, ante el ubicado en segundo lugar en la tabla de posiciones. Con tres encuentros por jugarse en la serie regular, además de los resultados propios también tendrán relevancia los demás. En tal sentido la Crema aguardará lo que ocurra en los respectivos duelos de Gimnasia de Santa Fe y Colón de San Justo.

Por la zona A se jugarán todos los encuentros hoy a las 21:30: Atalaya de Rosario vs. Atlético San Jorge, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe vs. San Lorenzo de Tostado y Colón de San Justo vs. Adeo de Cañada de Gómez, serán los restantes.

También hoy a las 21:30 chocarán los elencos del grupo B: Atlético Sastre vs. Firmat, Temperley de Rosario vs. Cacu de Ceres, Sportivo Suardi vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Brown de San Vicente vs. Colón de Santa Fe.



EL "9" A CAÑADA

9 de Julio también enfrentará al segundo de su grupo, en este caso el C. El León se presentará en Cañada de Gómez frente a Sport Club desde las 21:30, recordando que los julienses aun no pudieron ganar en el torneo.

Por esta zona también jugarán Santa Paula de Gálvez vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, mientras que el domingo a las 20:30 lo harán: Racing de San Cristóbal vs. Ceci de Gálvez y Unión de San Guillermo vs. Sportsmen Unidos de Rosario, que se disputará en Sportivo Suardi.

Posiciones Zona A: San Jorge 21 puntos; Atalaya 19; El Tala 18; Gimnasia, Colón de San Justo y Atlético Rafaela 16; ADEO 14; San Lorenzo 12.

Posiciones Zona B: Firmat y Sastre 19; Sp. Suardi 18; Temperley 17; Talleres, Colón y Brown 15; Cacu 14.

Posiciones Zona C: Santa Paula 21; Sport 20; Rivadavia Juniors, Ceci y Sportsmen 17; Racing 16; Unión de San Guillermo 13 y 9 de Julio 11.