Los partidos del torneo amistoso

Ampliar FOTO S. FERNANDEZ EN EL COLISEO./ BH jugó ante Tiro de Morteros.

Desde el venidero lunes 6 de marzo se desarrollará el torneo amistoso de basquet, organizado por los clubes de nuestra ciudad, previo al comienzo de la temporada oficial de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Estará tomando parte en esta oportunidad, a diferencias de años anteriores, Unión de Sunchales en reemplazo de 9 de Julio.

En un grupo estarán Atlético, Unión y Quilmes, mientras que el restante estará integrado por Independiente, Ben Hur y Peñarol.



EL FIXTURE

Lunes 6: en el gimnasio Lucio Casarín, a las 20:30 hs Independiente vs Ben Hur. A las 22:15 Atlético vs Unión.

Martes 7: en el gimnasio Elías David, a las 20:30 Peñarol vs perdedor del primer partido del lunes. A las 22:15 Argentino Quilmes vs perdedor del segundo partido.

Lunes 13: en cancha a designar, Peñarol vs. ganador primer partido y Quilmes vs. ganador segundo partido.

Martes 14: en el Coliseo del Sur, final.



BH CAYO ANTE TIRO

Ben Hur jugó su primer amistoso el miércoles. En el Coliseo del Sur perdió 67 a 61 ante Tiro Federal de Morteros. Los parciales fueron: 18-17, 36-37 y 41-55.

La formación inicial del elenco de Matías Rojas fue la siguiente: Serrano 8, Fernández 7, Aveldaño 5, Ponce 2 y Carranza 6. Desde el banco ingresaron Mariotta 4, Moreyra 7, Grande 10, Fenoglio 2, Marksic 2, Senn 8 y Gerbaldo B. 0.