Vuelta al trabajo

Luego de unos días de descanso tras su participación en la Copa Argentina, el plantel de Ben Hur retomó ayer los entrenamientos, por ahora pensando en la Liga Rafaelina. No obstante, es una incógnita la continuidad o no de los jugadores que vinieron como refuerzo para los compromisos disputados el mes pasado, pensando en el venidero Federal B. Son los casos de Ricardo Marín, Alejandro Carrizo, Daniel Gonzalez, Emir Izaguirre y Juan Weissen, mientras que continuará Matías Caballero.

Sin fecha definida de comienzo del certamen, los jugadores del Club estarán afrontando el torneo liguista desde mediados de marzo, sumado a alguno que viene estando en el plantel desde el año anterior y podría definir su permanencia en el Club. Luego, podría llegar a estar en el calendario la participación en la Copa Santa Fe, pero aún no está confirmado en cuanto a las fechas.

Luego de una reunión entre el cuerpo técnico y el presidente Néstor Zenklusen se tendrá un panorama un poco más claro, más allá de la incertidumbre que tiene el Federal B, a tono con lo que es hoy el fútbol argentino.