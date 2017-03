Hockey: finalistas del Verano Deportes 03/03/2017 Redacción Leer mas ...

Se disputaron el martes en la sede del club Ben Hur de nuestra ciudad los partidos pendientes de la primera jornada de la Copa de Verano Mayores Damas, organizada por la Federación del Oeste de Hockey. Juventud de Humboldt finalizó primero en la zona y será rival de Antártida de San Francisco en el encuentro por el primer puesto a jugarse el domingo venidero en el sintético del CRAR.

Los resultados informados por el área de prensa de la FOH fueron los siguientes: Juventud de Humboldt 1 vs Atlético Pilar 0; Sportivo Norte 0 vs Ben Hur 1; Pilar 0 vs Moreno de Lehmann 0; Sportivo Norte 1 vs Juventud 1 y Moreno 1 vs Ben Hur 2.

Posiciones: Juventud de Humboldt 10 pts; Ben Hur 7; Moreno 4; Sportivo Norte 4; Atlético Pilar 2.

Definición: el certamen concluirá el domingo 5 en el sintético de CRAR, con este detalle de partidos: por el 1° y 2° puesto: Antártida de San Francisco vs Juventud de Humboldt. Por el 3° y 4° puesto: 9 de Julio de Rafaela vs Ben Hur. Por el 5° y 6° puesto: A. San Jorge vs Moreno de Lehmann. Por el 7° y 8° puesto: 9 de Julio de Morteros vs Sportivo Norte. Por el 9° y 10° puesto: Atlético Pilar vs San Miguel de Arroyito.