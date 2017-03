"Queremos recuperar la pérdida del 2016"

El titular del SEOM, Darío Cocco se refirió a algunos detalles del encuentro que los municipales mantendrán hoy en Santa Fe a las 10 de la mañana. Cocco dijo que ante la falta de respuestas, "buscamos una manera de ser escuchados", y destacó a LA OPINION que "vamos a ir a escuchar la oferta mañana -por hoy- y si no tenemos la propuesta, vamos a paro el próximo 9 de marzo y luego la próxima semana, la del 14 y 15, vamos a hacerlo también. En el Plenario decidimos negociar todos estos días y ver que sucede. Necesitamos darle una respuesta a los trabajadores porque hace 8 meses que venimos cobrando lo mismo con la inflación que hay, donde hemos perdido todo el poder adquisitivo. Esto ya lo habíamos hablado en su momento, en la última negociación y empezamos marzo y no tuvimos novedades", dijo el titular local.

En cuanto a la cifra que irán a buscar los Municipales, el rafaelino argumentó que "no existe", sino que irán a escuchar para no meter presiones: "dar un número exacto es muy complejo y hemos decidido no condicionarnos con una cifra exacta. Así que vamos a escuchar lo que nos proponen. Necesitamos una compensación por la pérdida del poder adquisitivo del 2016, y luego sí ver lo de este año, para ver cómo seguimos. Pero más que nada queremos resolver lo que perdimos el año pasado", concluyó.