Informes por el 107 Locales 03/03/2017 Redacción Los concejales justicialistas presentarán un proyecto solicitando información por situaciones irregulares en el servicio.

Los concejales del bloque justicialista Silvio Bonafede, Jorge Muriel, Evangelina Garrappa y Marcelo Lombardo presentarán este viernes un pedido de informes al Ministerio de Salud de la Provincia por intermedio del Nodo de Salud Rafaela, solicitando se informe sobre la situación del servicio del SIES 107 en nuestra ciudad.

La solicitud se desprende ante el hecho que el pasado fin de semana la Municipalidad debió contratar a un servicio de emergencias privado –Emergencias de la Ciudad- para suplantar la falta de recursos médicos en las ambulancias del 107 –que sostiene el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe-, por lo que las personas involucradas en algún hecho que requiriera auxilio médico urgente debían llamar a Emergencias de la Ciudad -505005- y no al 107 como debería corresponder.

Los concejales también tuvieron información que regularmente no se cumple con el protocolo donde en las ambulancias tienen que llevar a tres profesionales y de situaciones donde incluso no se contaba con un médico. Además las ambulancias no contarían con un aspirador bronquial portátil (elemento fundamental ante hechos graves) desde hace algún tiempo y que la sirena de alerta de las ambulancias no estarían funcionando porque estaría descompuesta.

Al respecto Bonafede sostuvo “no podemos aceptar que el servicio de emergencia de nuestra ciudad no tenga médicos para atender emergencias. La situación no deja de alarmarnos y nos plantea serios interrogantes que deben ser aclarados por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, ya que estamos hablando de un servicio de emergencia, fundamental para todos los habitantes de Rafaela.”

“Cabe recordar que el SIES 107 es el responsable de asistir a cualquier accidente que ocurra en la vía pública. Al quedar fuera de servicio queda descubierta toda la ciudad en caso de emergencias.” concluyó el edil.