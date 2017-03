Armando Pérez: "la plata no está"

"La plata no está, no la tuvimos en tiempo y forma", declaró el directivo en diálogo con Radio Télam sobre el recurso presentado por la legisladora porteña Graciela Ocaña ante la jueza María Servini, para evitar el pago reclamado por los clubes.



"Queremos entender qué va a determinar la jueza (Servini), en cuanto a la liquidación del dinero a la AFA", continuó Pérez según información de El Gráfico.



Además, el también presidente de Belgrano sostuvo que hay que "encontrar una solución lo antes posible para que empiece el fútbol".



Y en relación a negociaciones con Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, el dirigente cordobés dijo "hablé con Marchi y le dije que tenemos que abocarnos y encontrar una solución lo más rápida posible para que el fútbol empiece, pero la verdad es que las circunstancias y los tiempos nos llevan por delante".



"Tenemos que poner todos la mejor buena voluntad, no solucionamos nada si no nos complementamos, la verdad que estamos erráticos, a destiempo, jugamos sin análisis las cosas, y hacemos de esto una desprolijidad cada vez más grande", concluyó Pérez sobre las negociaciones que mantuvo con Sergio Marchi.