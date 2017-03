Ya está en el Concejo el acuerdo para que la UNRa tenga su campus

En la mañana de ayer, en el recinto de sesiones del Concejo Municipal, el intendente Luis Castellano y la secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo, presentaron ante ediles y medios de comunicación, el proyecto de campus para la Universidad Nacional de Rafaela (UNRA), que se integra a un plan mayor de desarrollo urbanístico en el suroeste de la ciudad.

El acuerdo alcanzado implica que el propietario que tiene el terreno sobre la ruta 34 permute las 10 ha. a la familia que tiene las tierras atrás y estos le cedan 14 ha. Las 10 ha. son, posteriormente, donadas al Municipio para que este las ceda a la UNRa, con el compromiso de que construya rápidamente el campus.

Además, hay un compromiso para que en los primeros 18 meses, se comience con la urbanización de la primera etapa de los loteos, que sería "detrás" (hacia el oeste) de los barrios Villa Los Alamos y Villa Aero Club, además de un "triángulo" que quedaría lindante al futuro campus de la UNRa, y cuyo vértice daría en la ruta 34. Este perfil estaría relacionado con la Universidad, mientras que el otro, tendrá uno más residencial.

La presentación constó, en primer lugar, de un render animado que mostró esquemáticamente la proyección de toda la intervención urbana, y seguidamente de una explicación apoyada por un Power Point, con los principales detalles, tanto del plan como del proceso que lo posibilitó.

La relevancia del proyecto en lo que respecta al posicionamiento de Rafaela como polo metropolitano y territorio generador de conocimiento, el hito de crecimiento urbano que implica la instalación de un campus que llenará un "hueco urbano" y vinculará el ejido urbano con nuevos emprendimientos en el sector suroeste, las posibilidades de expansión de la casa de estudios, la facilidad de acceso y las posibilidades de instalar espacios verdes y equipamientos, en suma, los beneficios que el plan conlleva para el futuro de la ciudad, fueron detalladamente explicados por Nizzo.

Sobre el particular, el intendente Castellano manifestó: "surgieron diferentes alternativas para la instalación del campus, y para nosotros se terminó transformando en un desafío urbano, de desarrollo y de crecimiento hacia ese perfil de ciudad que buscamos, que estamos construyendo ya desde hace tiempo, y que proyectamos hacia el futuro: una ciudad con perfil educativo, universitario e innovador".

"Queremos una ciudad que abra procesos creativos en los que los jóvenes sean protagonistas, sobre la base ya existente: unos 6 mil estudiantes rafaelinos y de la región se vienen formando en las universidades e institutos terciarios con lo que contamos", reconoció el primer mandatario.

"Y a partir de la creación de la Universidad Nacional de Rafaela, esa demanda se va a potenciar con más carreras, con diversas alternativas innovadoras que complementen la oferta de estudios superiores que ya hay en la ciudad", agregó. Y utilizó un ejemplo para mostrar la capacidad de desarrollo de la ciudad a partir de este proyecto: "cuando se hizo la escuela de la Plaza, alrededor de esa institución se desarrolló todo ese sector. La escuela tensionó para que se genere todo eso, que le da un perfil muy lindo. La idea es que suceda algo, en mayor escala, en este sector sudoeste".

"Es un desafío para el futuro: no solo estamos pensando en las 10 hectáreas del campus, sino además en potenciar el desarrollo en sectores estratégicos de la ciudad que necesitan urbanizarse, vincularse", afirmó, en relación a la integralidad del proyecto urbanístico que contextualiza a las instalaciones universitarias.

Asimismo, en alusión directa a los concejales, aportó: "nosotros no elevamos un proyecto de ordenanza, sino una propuesta, para que ustedes la estudien, la analicen y la cotejen con otras que puedan encontrar en la ciudad y que estén avaladas en lo técnico, en lo económico y en lo legal; y luego cuando crean que es el momento de avanzar hacia la ordenanza, la idea es que se lo haga con el mayor consenso y claridad posibles".

"Tiene que ser un proceso sumamente transparente y participativo, para que cuando se vote en el Concejo, todos se hayan sacado las dudas; es fundamental, porque estamos hablando del futuro de la ciudad", puntualizó.



AVAL DE HIDRAULICA

Nizzo, en diálogo con la prensa luego de la presentación, manifestó algo que durante la misma no lo había hecho: que el anteproyecto ya contaba con el aval del área de Hidráulica de la Provincia, con lo cual daba una mayor tranquilidad sobre el acuerdo entre privados.

En cuanto al abastecimiento del agua, se dejó en claro que podrían tramitarse a futuro plantas de ósmosis inversa, en el caso de que se demore más el acueducto (ver página 11). "Pero primero están las has. para la UNRa", dijo Nizzo.