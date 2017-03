Macri cargó contra la corrupción kirchnerista Nacionales 02/03/2017 Redacción El Presidente inauguró la campaña electoral polarizando con el kirchnerismo. Y dijo que "la Argentina se está poniendo de pie" al destacar señales positivas de la economía.

Ampliar FOTO NA UNA HORITA. Es el tiempo que tardó Macri en pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa.

EN EL CONGRESO, MACRI CARGO CONTRA LA "CORRUPCION" KIRCHNERISTA Y AFIRMO: "LA ARGENTINA SE ESTÁ PONIENDO DE PIE"





BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Mauricio Macri inauguró ayer el 135° período de sesiones ordinarias del Congreso nacional con un duro discurso, en el que volvió a denunciar la "corrupción" kirchnerista, afirmó que trabajará para que su Gobierno sea "transparente" y destacó que "la Argentina se está poniendo de pie".

Ante legisladores del oficialismo y la oposición, gobernadores y jueces de la Corte Suprema de Justicia, Macri planteó un mensaje de alto contenido político y buscó polarizar con el Gobierno de Cristina Kirchner, en el arranque de un año electoral clave.

El jefe de Estado efectuó un balance de los 15 meses de gestión y aseguró que durante 2016 el país superó "lo más difícil de esta transición" y que ahora comienzan "a aparecer señales de mejoría en la economía", tras una "década de despilfarro y corrupción". "¡La Argentina se está poniendo de pie!", enfatizó el mandatario, que también sostuvo que "la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción" y ahora las "licitaciones son transparentes".

Al hacer referencia -sin nombres- a la polémica por el acuerdo con el Correo Argentino y el otorgamiento de rutas aéreas a Avianca, Macri anunció que serán publicados en los próximos días "dos decretos" para evitar incompatibilidades entre funcionarios y empresas en juicios y contrataciones. "Quiero que todo sea transparente y abierto y que nadie dude de las decisiones que toma este Presidente. En los próximos días publicaremos dos decretos sobre juicios y contrataciones para la gestión de conflictos de intereses", indicó.

Durante 61 minutos, el mandatario habló por segunda vez ante la Asamblea Legislativa en el recinto de la cámara de Diputados, donde lo escucharon los miembros del Gabinete Nacional, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, gobernadores, intendentes, representantes diplomáticos, empresarios y el expresidente Eduardo Duhalde, entre otros.

Macri enumeró una serie de propuestas que el frente Cambiemos impulsará este año en el Congreso, como una reforma tributaria; una nueva ley de coparticipación federal; la ley de emprendedores; el régimen penal juvenil; modificaciones al Código Procesal Penal; norma contra el paco; responsabilidad empresaria, y otro intento en la reforma política para implementar el voto electrónico. "Esforcémonos para que en 2019 dejemos la trampa de la política", indicó el Presidente, que se quejó: "Es una vergüenza que en el siglo XXI sigamos votando con un sistema arcaico que se presta a la trampa".

La sesión tuvo momentos de tensión entre el jefe de Estado y la oposición, que colocó en sus bancas carteles alusivos a Milagro Sala, al "ajuste" en la ciencia y otros con las consignas "Presidente Off Shore", "Yo te vi bajar las jubilaciones" y "No al desmantelamiento del Conicet".



REVUELO EN

TORNO DE BARADEL

Uno de los cruces más fuertes se produjo cuando Macri pidió "cuidar" a los maestros -tras citar ejemplos de docentes agredidos en distintos puntos del país-, y legisladores de la oposición comenzaron a silbar y abuchear, en medio del conflicto con los gremios del sector que anunciaron un paro de 48 horas para la próxima semana en reclamo de una mejora en la oferta de aumento salarial para 2017. "No creo que (Roberto) Baradel necesite a nadie que lo cuide", enfatizó Macri, al referirse al jefe del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), en lo que pareció ser el único pasaje en el que se alejó del discurso que ya tenía escrito.

Además, hubo cruces en las bancas cada que vez que el Presidente cuestionaba la "corrupción" del gobierno anterior, ya que los oficialistas rompían en aplausos y los kirchneristas coreaban la palabra "Correo" y mostraban un avión de papel.

El discurso presidencial, que comenzó a las 11:30, transcurrió en momentos en que en las inmediaciones del Congreso se desarrollaban protestas de docentes y becarios del Conicet, sin que hubiera público simpatizante del oficialismo, tal como ocurría en la gestión pasada.

El mandatario nacional, además, recordó las premisas que había propuesto el año pasado en el mismo escenario: "Pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unión de los argentinos". Al respecto, aseguró que el foco de su administración está puesto "en aquellos argentinos que necesitan una respuesta más urgente", porque uno de cada tres habitantes del país "está en la pobreza o la exclusión total".

"Es mucho más que un número, son personas, que mientras que estamos acá esperan soluciones concretas. Pese a los miedos, mantuvimos, ampliamos y fortalecimos derechos sociales, jubilaciones, asignaciones y tarifas sociales", dijo Macri, ubicado junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti en el estrado de la Cámara baja. Y enfatizó: "Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza y para hacerlo necesitamos más acuerdo y más realidades, menos exaltación y menos símbolos, menos relato y más verdad".

Al igual que lo había hecho en 1 de marzo de 2016, el Presidente pidió por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, para "curar" esa "herida" y "empezar a construir un país unido". A nivel internacional, remarcó la nueva mirada que el mundo tiene de la Argentina y el récord de visitas que tuvo el país el último año, al tiempo que ratificó la soberanía de las Islas Malvinas y sostuvo que "el diálogo" que su gestión inició con Gran Bretaña "acerca" a una solución del conflicto.

En tanto, Macri hizo un llamado a no escuchar "las voces de aquellos" que quieren "desanimar y que nunca quisieron el cambio". "¡No nos demos por vencidos! ¡Ratifiquemos nuestra convicción por el cambio y no escuchemos las voces de aquellos que nos quieren desanimar, que nunca quisieron el cambio y ni siquiera hacen autocrítica!", agregó Macri sobre el final de su mensaje.