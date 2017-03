Toselli reseñó obras concretadas y ambiciosos proyectos para la ciudad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de la víspera se dio inicio a las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, oportunidad que, como es de práctica, asistió el Intendente Municipal para ofrecer una suerte de rendición de cuenta de las actividades de su gobierno durante el año anterior y anunciar proyectos para el futuro.

El encuentro fue abierto con el izamiento del pabellón nacional, tarea que cumplió Gonzalo Toselli, inmediatamente después fue convocado a dirigirse a los presentes.

Su mensaje lo inició con una serie de reconocimientos a OIga Ghiano, hasta el 31 de diciembre secretaria del cuerpo -tarea que desempeñó desde 1983-, a la labor desempeñada por la edil Cecilia Ghione; la de Leandro Lamberti, también le deseó lo mejor a la nueva secretaria, Soledad Mendoza, y resaltó también la tarea que vienen cumpliendo todos los concejales. También señaló sentirse "orgulloso del equipo que formamos".

Rescató "el encuentro en los temas importantes" con todos los ediles, más allá de las lógicas disidencias, considerando que es lo "más sano para la ciudad".





PLAN DE DESARROLLO



Ya en el desarrollo de su mensaje rescató que "venimos trabajando desde aquel 10 de diciembre de 2015" señalando que el objetivo que persiguen "es generar las oportunidades para todos los ciudadanos", agregó "y detrás de ello comenzamos a gestionar con transparencia apostando a generar participación ciudadana".

Puntualizó que "es así como empezamos a realizar gestiones que apuntamos a que estuvieran enmarcadas en un programa y desde los comienzos fue guiándonos nuestro plan de gestión para que de a poco podamos ir trasbordando esa guía en un plan de Desarrollo, algo que nos parece central. Un plan de Desarrollo que llevó su tiempo de elaboración, la búsqueda de la metodología.

Destacó que "nos encontramos en una instancia muy importante ya que las mesas de trabajo están constituidas, están consolidadas y hemos firmado el acta compromiso de nada más ni nada menos que treinta y cinco instituciones".

Recordó que "este plan de Desarrollo al momento de elaborar sus trabajos no dejó de mirar, ni de reconocer aspectos que en el pasado fueron elaborados, por ejemplo planes de gestión de otros gobiernos locales y el plan estratégico del año 2001".



EJES ESTRATEGICOS



Como este plan de Desarrollo tiene como meta la ciudad que concebimos para 2030, Toselli puso especial énfasis en desarrollar sus tres ejes, a saber: Territorio Integrado, Ciudad Inclusiva y Desarrollo Permanente, y los señaló como la guía que tiene su gestión.

Territorio integrado: abarca la problemática de espacios públicos. En cuanto a ello mencionó los programas que abarca tales como el de Pavimento urbano -que sea ha logrado, hasta la fecha, construir 26 cuadras de pavimento, nombrando las calles que fueron objetos de esta tarea.

También resaltó que para el presente año se prevé la pavimentación de 47 cuadras, concluyendo de este modo con un programa impulsado por una Ordenanza del año 2013, resaltó la colaboración del Concejo para mantenerlo vigente.

Resaltó que con la aprobación del cuerpo colegiado tienen el programa de reconstrucción de pavimento urbano, anunciando que se logró reconstruir 39 cuadras y para este año se planificó la ejecución de 66 cuadras, con lo cual que entre ambos planes se totalizarían 113 cuadras.



CLOACAS



"En este año hemos logrado cumplir con los vecinos de Lomas del Sur, una vieja deuda con ellos, y pudimos hacer el 50% de la obra, este año se cumplimentará el resto".

Recordó que se ha trabajado, y mucho, en todo lo que son las estaciones de bombeo que se encuentran funcionando a pleno, y que venían con serios problemas.

Señaló que "tenemos proyectos presentados y con un gran grado de avance ante el gobierno de la Nación ante ENOHSA y son dos obras distintas una la famosa colectora Sur -obra importante para incorporar sectores del Sur de la ciudad como el loteo Alassia y los 104 departamentos- y totaliza más de nueve millones de pesos; al igual que la extensión de la red cloacal a varios barrios de la ciudad, con lo que se cubriría toda la ciudad y representa un monto superior a los veinticuatro millones de pesos".



OTRAS OBRAS



Recordó que en el año, en el plan de bacheos integrales, fueron ejecutados 12 paños y se programó para el año en curso otros 14.

Mencionó también el entubado de calle Rafaela y la ejecución en barrio Colón el plan de Obras Menores 2011-2012 ,"obra que fue quedando en el tiempo y que afortunadamente pudimos empezar a ejecutarla".



INSTITUTO DE DESARROLLO TERRITORIAL



El titular del Ejecutivo local destacó que fue puesto en marcha en el año anterior y que está abocándose a un sinnúmero de proyectos, pero "entre otros tiene un proyecto integral de desagües y cordón cuneta que está tramitando ante el gobierno de la Nación, que para el caso de que logremos la aprobación del mismo estaríamos solucionando los conflictos más grandes de desagües que hay en toda la ciudad. Sería muy importante si se lograsen los fondos para este proyecto".

Aseveró que "tenemos un hermoso proyecto de corredores ecológicos lo que significa la intervención de los canales que atraviesan la ciudad, está dividido en tres etapas y tenemos el acompañamiento de diversas estructuras del gobierno de la Provincia para dar comienzo a la primera etapa que es cómo recuperar el caudal del canal Norte, en un trabajo del año 1991, muy dificultoso, pero vamos a hacerlo, también incluye la demolición de un puente y la reparación de otro".

Por otra parte hizo saber que "vamos a seguir con otras etapas como para primero consolidarlos y por otro lado hacerlos más integrados a la ciudad, para que sean más factibles de recorrer, de visitarlos, vivirlos, nos parece que puede ser una fortaleza grande y que con el tiempo podamos mirar hacia el canal y no darle la espalda como se hizo".

También señaló el proyecto de pavimentación de nuevos accesos a la ciudad: calle Balbín, General Paz, Montalbetti, entre otras.

Otro de los proyectos que está en danza es la remodelación de la Av. Independencia, hay un proyecto facilitado por el Grupo Sancor Seguros, que fue compartido con los vecinos y es acompañado por ellos también, y el monto de la obra ascendería a uno costo aproximado a doce millones de pesos, para ello se contará con un aporte de $· 870.000 del gobierno nacional, por otra parte elevará la propuesta para que el Fondo Obras Menores 2017 tenga ese destino y habría solicitud a los frentistas para que, en algunos casos abonen en una sola cuota la contribución por mejoras.

El Intendente en su repaso recordó que en cuanto al proyecto de accesibilidad, en ejecución ya fueron 10 las rampas ejecutadas y se programa la ejecución de 30, las que se harán con ALPID y 22 más con el proyecto elevado a CONADI.

Señaló la mejora barrial del sector Franza, que alcanza a un monto de 11 millones de pesos.

Como ya se adelantó desde el ministerio de Obras Públicas de Santa Fe hizo un aporte de $ 793.000 para hacer pavimento articulado.

Mencionó la ejecución del Centro Integrador Comunitario de barrio Moreno, obra para la que está gestionándose un nuevo desembolso.

En cuanto a la recuperación de caminos rurales mencionó que son 600 Km en 33.000 hectáreas, recordó la recepción de ATN destinado a la mejora de la red de caminos rurales, aguardándose intervenir en 350 Km y además adquirir diversas maquinarias y reparar la retroexcavadora que sufriera un incendio y no fuera reparada.

Destacó el plan de forestación, en el año 2016 fueron plantados 350 árboles y se proyecta para este año 450 ejemplares, y destacó la gestión ante el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe los tres programas que tiene al respecto.

Volvió a destacar la interacción público-privada, enfatizando el valor de los ocho padrinazgos consolidados, los dos recientemente celebrados a los que hay que sumar otros tres próximos a celebrarse.

Anunció que el 12 de marzo inaugurarán la plaza Raúl Alfonsín, la que estará dotada de un nuevo sistema de iluminación por inducción electromagnética que es superior a la iluminación led, en cuanto a la luz que provee, el gasto de energía y la durabilidad también.

Resaltó la puesta en valor en distintas plazas de la ciudad.

El intendente se extendió por más de una hora en su mensaje en el que reseñó lo actuado y anunció atractivos proyectos, razones de espacio hacen que nuestra crónica no enumere cada uno de los puntos desarrollados.