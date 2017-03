A la espera del fútbol, la Crema sigue su preparación

Atlético de Rafaela continúa con sus entrenamientos y Juan Manuel Llop probó ayer con los 11 por si vuelve este fin de semana el fútbol. En el entrenamiento realizado en el predio del polideportivo del Autódromo llevó a cabo un trabajo táctico con el equipo que se viene manejando y la duda de Teo Paredes o Eros Medaglia desde el arranque.

El paraguayo aún no se encuentra en un 100% y es por esto que aún el DT mantiene esa duda, el resto, todo definido. ‘Chocho’ probó con Paredes como uno de los centrales pero también con Medaglia, marcando punta por el sector derecho y Oscar Carniello pasando a la zaga junto a Campi. Hoy, la ‘Crema’ realizará el entrenamiento formal de fútbol y podría quedar develada dicha duda.

Si el fútbol regresa este fin de semana, Atlético viajará a Mar del Plata en la noche de hoy para aguardar el juego del próximo sábado a las 19:10, por la 15º fecha del campeonato de Primera División. De no concretarse el retorno del fútbol, el plantel cerrará la semana de trabajo con fútbol en el estadio Monumental.

El posible once titular para visitar a Aldosivi sería con: Lucas Hoyos; Carniello, Paredes o Medaglia, Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Diego Montiel y Kevin Itabel; Ramiro Costa y Mauro Albertengo.



LOS ARBITROS

DE LA FECHA 15



Ayer se sortearon los árbitros para la fecha 15, que será la reanudación del campeonato de Primera División. El partido entre Aldosivi y Atlético de Rafaela, que se disputaría el sábado a las 19:10, tendrá a Federico Beligoy, mientras que el encuentro entre Temperley y Tigre, estará a cargo del rafaelino Silvio Trucco.



El programa completo: Viernes 3/3: 19:00 Central - Godoy Cruz (Diego Abal), 21:20 San Lorenzo - Belgrano (Patricio Loustau). Sábado 4/3: 17:00 Temperley - Tigre (Silvio Trucco), 19:00 Vélez - Estudiantes (Andrés Merlos), 19:10 Aldosivi - Atlético de Rafaela (Federico Beligoy), 21:00 Racing - Lanús (Fernando Rapallini), 21:20 Atlético Tucumán - Sarmiento (Ariel Penel). Domingo 5/3: Horario a conf. Colón - Olimpo (Nicolás Lamolina), 17:00 Defensa - Newell's (Mauro Vigliano), 17:00 Gimnasia - Quilmes (Fernando Espinoza), 19:00 River - Unión (Germán Delfino), 21:00 Banfield - Boca (Darío Herrera). Lunes 6/3: 19:00 Patronato - Arsenal (Facundo Tello), 21:15 San Martín - Huracán (Néstor Pitana).