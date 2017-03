La soja de primera y el maíz tardío presentan buen estado en la región SUPLEMENTO RURAL 02/03/2017 Redacción El buen estado de los cultivos de soja de primera y el maíz tardío es lo que destaca el último informe de Estimaciones Agrícolas para el Centro y Norte santafesino.

Ampliar FOTO ARCHIVO SOJA. Los productores piden clemencia al clima para proteger los rindes en la cosecha que se viene.

Las altas temperaturas, alternancia entre días soleados y nubosos, precipitaciones y altos porcentajes de humedad ambiente, fueron las características del clima de la semana según sostiene el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que elaboran en forma conjunta la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción. Las irregulares precipitaciones registradas crearon condiciones ambientales para continuar con el desarrollo de los cultivos implantados y afectaron la cosecha en particular del maíz de primera, no así para el cultivo de arroz.

Las actividades de mayor alcance en la semana fueron los monitoreos, seguimientos y controles de los cultivos de soja de primera, soja de segunda, sorgo granífero, maíz de segunda y algodón. Dichas actividades se realizaron con cierto grado de dificultad debido a los inconvenientes generados por las precipitaciones.

Ante la falta de piso de los lotes y la intransitabilidad de los caminos secundarios o terciarios, los controles se realizaron por vía aérea, en un alto porcentaje y el resto a la espera de condiciones aceptables, con el consiguiente impacto y/o perjuicio, expresa el informe.



MAIZ TEMPRANO

En lo que hace al maíz temprano, la semana transcurrió con similares condiciones climáticas que la anterior, con altos porcentajes de humedad de grano. Lo que siguió condicionando totalmente el avance del proceso de cosecha, que había sido interrumpido por las precipitaciones y la falta de piso en los lotes. En particular en los departamentos del norte del área de estudio donde se estaba realizando, con rendimientos promedios obtenidos entre 70 a 90 qq/ha, en lotes con sectores que no han tenido problemas por los excesos hídricos, rendimientos de 100 a 110 qq/ha.

En áreas altas y con ciertos porcentajes de humedad en el grano, se ha avanzado con el proceso de cosecha, (departamentos Las Colonias, San Justo y Castellanos), con rendimientos promedios que fluctuaron entre 85 a 110 qq/ha.

Los cultivos presentaron estados generales de bueno a muy buenos.



SOJA DE PRIMERA

Los cultivares continuaron su desarrollo sin inconvenientes bajo buenas condiciones, atravesando un período vital de llenado de grano. Con muy buena disponibilidad de agua útil en los perfiles de suelos, que generaron que el 75% de la superficie sembrada presentara estado de bueno a muy bueno, con lotes excelentes, un 15 % en estado bueno y desarrollo de planta medio y el 10 % en estado de bueno a regular con cierto condicionamiento en su desarrollo por los excesos hídricos.

Con aplicaciones aéreas (en un gran porcentaje) o terrestres (si las condiciones de piso lo permitían), continuaron los tratamientos y controles de megascelis y oruga medidora. Como así también persistieron los controles de malezas resistentes.



SOJA DE SEGUNDA

Cultivo que presentó la mayor disparidad y heterogeneidad en los lotes y el que experimentó mayor impacto ante los eventos climáticos de la última semana de diciembre 2016 y los quince primeros días de enero de 2017.

Con indicadores en un mismo lote de dos estados fenológicos muy marcados, lotes con disparidad en el desarrollo y altura de plantas, diversos y variados grados de enmalezamiento y bajo porcentaje de uniformidad de lotes. Continuaron las aplicaciones de herbicidas e insecticidas para control de malezas e insectos.



SORGO GRANIFERO

El cultivo continuó su desarrollo normal sin inconvenientes bajo aceptables condiciones ambientales, con buen crecimiento y desarrollo, con uniformidad de lotes y buenas estructuras de las plantas. La amplia gama de estadios fenológicos que presentaron los cultivares fue la particularidad de este cultivo, que varió desde V2 (segunda hoja desarrollada) hasta madurez fisiológica y con algunos lotes ya cosechados. Esta realidad fue dada por la flexibilidad que posee el cultivo en cuanto a la aptitud que presenta ante la variación de suelos y las distintas condiciones ambientes.

Las precipitaciones de la semana condicionaron e interrumpieron el proceso de cosecha, que lentamente, había comenzado a realizarse en los primeros lotes.



MAIZ TARDIO

Las condiciones ambientales que se presentaron en la semana, posibilitaron que avance el desarrollo del maíz tardío (de segunda) sin inconvenientes, no evidenciándose problemas de sanidad, con muy buena germinación y un muy buen stand de plantas y lotes con buena uniformidad y escasa presencia de malezas.