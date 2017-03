Macri elogió al campo y dijo que hay potencial para ganar más mercados SUPLEMENTO RURAL 02/03/2017 Redacción El Presidente ponderó al sector agropecuario por el crecimiento registrado el año pasado.

Los productores agropecuarios respondieron con "inversión y crecimiento" a las medidas de fomento lanzadas por el gobierno, como la eliminación de retenciones, destacó ayer el presidente Mauricio Macri al hablar ante la Asamblea Legislativa. "La Argentina tiene grandes oportunidades en distintos sectores. Los argentinos que trabajan en el campo tienen potencial para ganar lugar en los supermercados del mundo", señaló. Dijo que "al mejorar sus condiciones, los productores respondieron con inversión y crecimiento".

"En 2016 la venta de tractores aumentó 25%, la de cosechadoras 54%, la de sembradoras 80%. Estamos teniendo la cosecha más alta de la historia de trigo, una cosecha récord total de 130 millones de toneladas", enumeró. Dijo que esto significa "más exportación, más comercio, más transporte y más trabajo en toda la Argentina. Abrimos 22 nuevos mercados internacionales para 40 productos nacionales".

"Tenemos que lograr que el desarrollo llegue a todo el país. Con el Plan Belgrano (10 provincias del NEA y NOA) empezamos a saldar una deuda histórica con las provincias del norte. Y en febrero lanzamos el Proyecto Patagonia con todos los gobernadores de la región".

Consideró que "las economías regionales necesitan infraestructura para crecer. Estamos implementando el Plan Nacional de Transporte más ambicioso de la historia, que va a mejorar la seguridad de todos los argentinos y generar decenas de miles de puestos de trabajo".

"El Plan también va a bajar los costos logísticos, ayudando al desarrollo integral del país y evitando que más argentinos tengan que abandonar el lugar donde nacieron en busca de un trabajo", dijo al referirse a la búsqueda de los productores de fletes más baratos a los puertos como son los ferroviarios a los que también se refirió.



EL YERBATAZO

Sobre el final de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Macri recibió un paquete de yerba que le hicieron llegar productores que no pudieron protestar en la plaza frente al Congreso, donde pretendían reclamar un aumento en los precios que reciben. Los tareferos piden aumentar los precios de producción, y cuando el presidente terminó su discurso, le arrojaron un paquete de yerba. El jefe de Estado -con micrófono abierto- preguntó: "¿Qué es eso?".

Los productores mantienen una movilización desde hace días en pedido de mejores condiciones de trabajo, cortaron las rutas 12 y 14 de Misiones y además llevaron 30.000 paquetes de 100 gramos para entregar gratis. El promedio de precio de venta al consumidor de yerba mate es de 60 pesos y los productores piden 8 pesos por kilo de hoja verde, para poder pagar los costos laborables y previsionales, el margen de utilidad para el productor y la conservación del suelo, del agua y demás recursos naturales.

Los tareferos consideran que un precio de pago por debajo de los ocho pesos permite el trabajo en negro, el infantil, la migración a los centros urbanos, la concentración de tierras y la degradación del ambiente. "No queremos tener problemas con nadie, pero si no nos dejan manifestarnos, lo haremos por la fuerza. Queremos mostrar a Nación cómo son estafados, pagando 60 pesos el kilo de yerba y a nosotros nos dan 3 pesos", enfatizó el representante de los yerbateros de la Zona Norte, Julio Peterson.

Peterson remarcó que la solución de todo esto es del Instituto Nacional de Yerba Mate y del Ministerio de Agroindustria de la Nación: "Nosotros queremos que se cumpla la nueva grilla de costos. Hoy sería de 6,20 pesos", indicó Peterson.