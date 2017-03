Los misteriosos cactus SUPLEMENTO RURAL 02/03/2017 Redacción Actualmente, muchas variedades de cactus son cultivadas con fines ornamentales. Así podemos encontrar cactus en jardines, parques y otros espacios abiertos.

Se dicen muchas cosas de los cactus, que traen mala suerte, que no florecen, que no se riegan, que deben estar a pleno sol, etc. Aquí les doy una sencilla guía para mejorar su cultivo para todas aquellas aficionadas a ellos. El término cactus procede de la lengua latina, aunque su raíz etimológica se halla en el griego káktos. El concepto hace referencia a una planta que pertenece al grupo familiar de las cactáceas.

En cuanto a sus características, los cactus son siempre perennes. Viven durante años, pasando frecuentemente la centuria. Presentan el tallo en forma de tronco, como el de algunos árboles, o menor y apiñado. Un órgano característico es la areola, protuberancia parecida a un cojín (desnudo o peludo, con barba o espinoso) que se distribuye con distintas formas por el tallo.

Las areolas son los únicos puntos de las plantas donde aparecen las flores o los brotes, las espinas o ramas que crecen de ellas pueden extraerse fácilmente sin dañar el tejido interior. Es precisamente esta característica que distingue a los cactus de otras suculentas cuyas espinas están integradas a la epidermis. Las espinas, que no son otra cosa que hojas modificadas, son tal vez su rasgo por excelencia, pero es preciso saber que hay algunos generosos que no las poseen. Son varias las funciones que se le atribuyen: defender a la planta de la acción destructora de animales, protegerla de los rayos del sol gracias a la sombra que proyectan sobre el tallo, condensar el agua atmosférica e impedir la transpiración.



CULTIVAR

Si bien es cierto que necesitan de nuestras atenciones para que se desarrollen de la mejor manera posible, pero también es cierto de que si alguna vez los descuidamos unos días, ellos sobrevivirán bastante bien. Para lograr esta tarea con éxito se deben tener en cuenta ciertas cuestiones: el drenaje, el sustrato, el riego, la luz y el aire. Pasarlas por alto pone en peligro el buen desarrollo de estos ejemplares. Si lo cultivamos en maceta antes que nada debemos prestar atención al drenaje. Los orificios de la base de la maceta deben estar libres para que el agua de riego pueda salir y no encharque las raíces de la planta.

Conviene además rellenar su fondo, antes de disponer la tierra, con una capa, de por lo menos 2 cm de altura, de trozos de maceta rota, canto rodado, piedra picada, carbón vegetal o una combinación de ellos. Esta base permite que el agua se escurra más fácilmente y llegue sin problemas a los orificios. Si lo vamos a cultivar en el jardín conviene preparar un cantero tipo rocalla en donde podemos también sembrar otras suculentas para lograr efectos decorativos.



UNA FORMULA

PARA EL SUSTRATO

El ideal debe ser muy poroso, moderadamente rico, tener muy buen drenaje y reacción algo ácida. El problema es tal vez la misma preparación del sustrato. En este punto los libros indican una fórmula para cada género y para cada especie, lo que sin duda confunde e inhibe al aficionado. En definitiva estos son los elementos que integran las distintas fórmulas: tierra tamizada, arena gruesa, vermiculita, perlita, carbón vegetal picado, turba, revoque molido, etc.

Una de las más difundidas es: 3 partes de arena gruesa, 3 de tierra negra tamizada, 1 de vermiculita gruesa, 1 de resaca bien desmenuzada, media de ladrillo picado, medio de carbón vegetal picado.



EL TEMA DEL

RIEGO

El cultivo de los cactus tiene un talón de Aquiles: el riego. Hay quienes opinan que jamás deben regarse, otros opinan lo contrario. Lo que debe tenerse siempre en cuenta que estas plantas son más susceptibles al exceso que al defecto de agua. Por esto hay que procurar que el agua se escurra. En el agua de riego debe preocuparse usar siempre agua de lluvia, porque la corriente puede producir modificaciones en el pH del suelo. Podemos hablar de un riego semanal en primavera y verano y luego un período seco hasta la próxima primavera.

¿Al sol o a la sombra? Muchas especies de cactus crecen a la sombra de otros vegetales, protegidas de la incidencia directa de los rayos del sol. Otras especies, en cambio, viven perfectamente a pleno sol. En general podemos decir que aquellos ejemplares que tienen pelos, con espinas fuertes con espumosidad densa y cerrada, requieren pleno sol, las plantas con pocas espinas, más sombra.

Tanto en uno como en otro caso el lugar debe ser bien iluminado y estar correctamente ventilado y frío, la planta podrá cumplir con su período de reposo, de lo contrario la planta seguirá trabajando, probablemente no dará flores y con el tiempo lucirá desmejorada.

Los cactus pueden reproducirse por semilla, por injerto o por esquejes. En este último caso es conveniente luego de cortar con cuidado el esqueje dejarlo secar tres y cuatro días y luego proceder a la plantación.

Por último, las plagas que más los afectan son las cochinillas, la arañuela roja y dentro de las enfermedades la que se da frecuentemente es la podredumbre de la base que se da por un exceso de agua de riego.

Un datito más: en el Feng Shui de las plantas, el cactus elimina las malas energías y atrae buenas vibras.

Espero les haya interesado el artículo de hoy. Un beso. María Paula.