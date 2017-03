La autopista y una gran avenida

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En su mensaje Toselli no quiso soslayar dos obras de gran trascendencia para nuestra ciudad y la región.

Se refirió al Gasoducto Lechero, "que ha tenido un tratamiento complejo y estamos ante la situación que el gobierno de la Nación ha decidido ejecutar la obra y ha resuelto administrarla el propio gobierno de la Nación, no ya la Municipalidad de Sunchales, y en particular resolvió no reconocer los procesos administrativos que se habían dado anteriormente, alegando que no había cumplimiento de formas", y remarcando especialmente el cumplimiento de la palabra del ministerio de Energía de la Nación que, en el plazo manifestado llamó a licitación para la compra y traslado de los caños que se utilizarán en la obra. Anunció además dos nuevos llamados a licitación, para la estación reductora y la ejecución de la obra. Destacó que accederían al reclamo para que se incorporen otras 25 localidades, con reserva de caudales.

En cuanto a la autovía manifestó que será una autopista, manifestando que "la última novedad que tenemos es que será una autopista, lo que significa otro replanteo de obras, puentes, alcantarillas, distancia entre las dos vías. En particular lo que nos informan verbalmente, Vialidad Nacional, ya que no pudimos acceder al proyecto original porque ha sido replanteado y sigue en elaboración.

"Para nuestra ciudad en el trayecto de la planta urbana continúa la obra porque básicamente va a terminar siendo una gran avenida que con el paso del tiempo sería cedida, catastralmente, a la ciudad , el trayecto que va desde el CET a la planta de Class, será una gran avenida y vamos a tener una circunvalación hacia el Este - variante Sunchales- que unirá esos dos puntos".