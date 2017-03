Karting del Río Salado: comenzó su temporada 2017 en Sunchales Deportes 02/03/2017 Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ampliar FOTOS MIGUEL KELLER SANTINO DOMININO. El rafaelino venció en la primera final del año en la categoría 110 Escuela. AGUSTIN HETZER. Lidera el grupo en la carrera de 125 Libre Internacional.

Tras haberse suspendido en su fecha original, el Karting del Río Salado puso en marcha su temporada oficial en el Kartódromo Sudamericano Ciudad de Sunchales.

El rafaelino Santino Dominino logró imponerse en 110 Escuela; Teo Zehnder (Humboldt) fue el ganador en 150 Kayak; Fernando Lescano (Monte Vera) triunfó en 4T Junio; Fernando Magnano (San Francisco) venció en 4T Senior; Enzo Gorosito (Esperanza) ganó en Súper Promo; Nicolás Herrera (Las Peñas) festejó en 4T Mayores y Agustín Hetzer (San Francisco) se adjudicó la final en 125 Libre Internacional.

Estas son las clasificaciones que se registraron en las finales de la programación que realizó en el trazado sunchalense:

110 Escuela (12 vueltas): 1º Santino Dominino (Rafaela), a un promedio de 76,724 Km/h; 2º Matías Germani Giordana (Tostado); 3º Marco Fenoglio (Rafaela); 4º José Hetzer (San Francisco); 5º Lucio Raimondi (Lucio V. López); 6º Alvaro Lescano (Monte Vera); 7º Lucio Rodríguez (Tacural); 8º Matías Druetta (Carlos Pellegrini)... no clasificó Agustín Nicola (Rafaela).

150 Kayak (15 vueltas): 1º Teo Zehnder (Humboldt), a un promedio de 79,903 Km/h; 2º César Caglieris (Coronel Fraga); 3º Maximiliano Chiavón (Franck); 4º David Tossolini (Gálvez); 5º Fabián Garetto (San Francisco); 6º Fabián Stegmayer (Las Tunas); 7º Adrián Erni (Franck); 8º Franco Lemos (Santo Tomé); 9º Ramiro Barra (Sunchales); 10º Guillermo Bosio (San Francisco)... no clasificaron Cristian Sella (Rafaela) y Pablo Bailetti (Rafaela).

4T Junior: 1º Fernando Lescano (Monte Vera), a un promedio de 79,538 Km/h; 2º Matías Scaglia (López); 3º Matías Pisani (Monte Vera); 4º Lucas Panero (Ramona); 5º Gregorio Romero (San Jerónimo Norte); 6º Franco Perusini (Franck); 7º Valentín Gallego (Santo Tomé); 8º Bruno Monticone (Brinkmann)... no clasificó Nicolás Trejo (Rafaela).

4T Senior: 1º Fernando Magnano (San Francisco), a un promedio de 79,156 Km/h; 2º Eduardo Gras (San Justo); 3º Fabián Gorosito (Esperanza); 4º Mariano Real (San Justo); 6º Gabriel Sangalli (Humboldt) y 7º Juan Riga (Santa Fe).

Súper Promo: 1º Enzo Gorosito (Esperanza), a un promedio de 84,383 Km/h; 2º Teo Zehnder (Humboldt); 3º Agustín Hetzer (San Francisco); 4º Lucas Belich (Villa Angela); 5º Matías Funes (Santo Tomé); 6º Elías Müller (Humboldt); 7º Nahuel Donna (Franck); 8º Marcos Karlen (San Guillermo); 9º Gerónimo Rodríguez (Selva); 10º Alexis Degiorgio (Franck); 11º Esteban Minetti (Rafaela; 12º Mauricio Bork (Rafaela)... 14º Nicolás Gil (Rafaela); 15º Germán Kleisinger (Rafaela)... no clasificaron Leonardo Gil (Rafaela), Javier Ardusso (Rafaela) y Agustín Ghiotti (Rafaela).

4T Mayores: 1º Nicolás Herrera (Las Peñas), a un promedio de 77,629 Km/h; 2º Francisco Esper (Reconquista); 3º Franco Amherdt (Franck); 4º Sebastián Mondino (Coronel Fraga); 5º Nadie Berlincourt (Franck); 6º Leonel Degiorgio (Franck); 7º Mauricio Pfeiffer (Franck); 8º Joaquín Ceaglio (Colonia Belgrano); 9º Claudio Merki (Franck); 10º Michael Degiorgio (Franck)... 13º Nicolás Airaudo (Rafaela).

125 Libre Internacional: 1º Agustín Hetzer (San Francisco) a un promedio de 87,016 Km/h; 2º Matías Bonvín (Sunchales); 3º Sergio Germani (Tostado); 4º Bruno Reinero (San Francisco); 5º Tomás Vinciguerra (Santa Clara de Buena Vista); 6º Javier Penezone (Sunchales); 7º Maximiliano Chiavón (Franck); 8º Damián Barra (Sunchales); 9º Matías Ferrari (Sunchales); 10º Andrés Luraschi (Cañada de Gómez)... no clasificó Leonel Boscarol (Rafaela).