Ginóbili le ganó a Jordan Deportes 02/03/2017 Redacción BASQUET

Ampliar FOTO ARCHIVO “EUROSTEP”. La acción de Manu Ginóbili fue elegida la mejor de la historia de la NBA.

Pensar en Emanuel Ginóbili es pensar en la NBA y en San Antonio Spurs. También es pensar en la sociedad histórica que conformó con Tim Duncan y Tony Parker o en los cuatro anillos de campeón del bahiense. Pero a partir de hoy, también es pensar en una jugada que es marca registrada de Manu: el Eurostep, el movimiento del argentino que fue elegido por el público como el mejor de la historia de la NBA.

El canal oficial de TV de la NBA lanzó desde fines del año pasado un curioso concurso: eligió 16 grandes jugadas ejecutadas por algún jugador (sea que este la patentara o fuera su marca distintiva) y armó un torneo a eliminación directa, en el cual los fanáticos debían votar, a través de Twitter, quien avanzaba en cada cruce.

Estar entre los seleccionados ya era todo un privilegio. En la lista, además del Eurostep de Manu, estaban otras jugadas de históricos como el fade away de Jordan, el crossover de Allen Iverson, la flotadora de Tony Parker o el gancho de Kareem Abdul-Jabba. Un dato ilustra la exclusividad del grupo: no había ninguna jugada de Kobe Bryant.

Manu arrasó de entrada. En la primera ronda un 72% de los votantes eligió al Eurostep por encima del “Rondo Fake” de Rajon Rondo, el histórico base de los Celtics que hoy está en Chicago Bulls. En la siguiente instancia Manu dejó atrás a otro emblema de la historia de San Antonio: George Gervin y su finger roll.

Las semifinales cruzaron a dos extranjeros: el argentino chocó con el alemán Dirk Nowitzki y su “one footer”, el tiro característico que el de Dallas hace con un mínimo ajuste en la posición. Acá también fue paliza del argentino, que ganó con el 70% de los votos.

Y la final lo enfrentó a Kyrie Irving, que había alcanzado la etapa decisiva gracias a su “reverse”, con el cual dejó en el camino a Tim Duncan para evitar una final entre dos ex compañeros. Manu no dejó dudas. Fue elegido con el 74% de los votos.