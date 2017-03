Del Potro frente a Djokovic Deportes 02/03/2017 Redacción TENIS

Ampliar FOTO WEB SUFRIO. Del Potro venció a Tiafoe y ahora va por el Nº 2 del Mundo.

Sin demasiadas estridencias pasó el debut de Juan Martín del Potro en Acapulco. Si bien acabó imponiendo su experiencia ante el juvenil estadounidense Frances Tiafoe, el argentino debió exigirse al máximo para imponerse por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-1) en poco más de dos horas y media de juego y avanzar a la segunda ronda del ATP 500 de Acapulco, donde lo espera el número dos del mundo, Novak Djokovic.

Tiafoe, que había declarado que Del Potro es uno de sus "grandes ídolos" e incluso recordó que hace nueve años le pidió un autógrafo, lo hizo sufrir y por momentos tuvo el control del partido. "O me estoy poniendo viejo o los chicos vienen muy buenos. Fue un partidazo con mucha tensión y muchos nervios", declaró el argentino después del encuentro. "Todo el mundo espera el partido con Djokovic, pero yo no tanto. Espero que salga un buen partido y que me apoye el público latino", expresó Del Potro. "Es un placer y un orgullo enfrentar a un amigo y un gran campeón", añadió.

El serbio debutó con una victoria en dos sets en el Abierto Mexicano. El principal favorito del torneo derrotó más temprano por 6-3 y 7-6 (7-4) al eslovaco Martin Klizan (62). Este jueves, frente a Djokovic, el ganador de la medalla de plata en Rio 2016 espera repetir el resultado de aquellos Juegos Olímpicos, donde también se encontró con el serbio. Sin embargo, deberá elevar su nivel para conseguirlo. "Espero que él (Djokovic) no haya superado aquel partido. Yo sin dudas no voy a olvidarlo", manifestó Del Potro.

En tanto, en el turno anterior al de Del Potro, Rafael Nadal, 6º del mundo, se impuso con tranquilidad al alemán Mischa Zverev (30) por 6-4 y 6-3. El español jugará en segunda ronda contra el italiano Paolo Lorenzi, que remontó y venció al taiwanés Yen-Hsun Lu por 4-6, 6-3 y 6-4. El austríaco Dominic Thiem, defensor del título en Acapulco, venció al francés Gilles Simon por 7-6 (9-7) y 6-3, y volverá a encontrarse con un tenista galo, Adrian Mannarino, surgido de la clasificación. Otro que llegó desde la qualy y avanzó a segunda ronda fue el japonés Yoshihito Nishioka, que sorprendió al estadounidense Jack Sock al vencerlo por 3-6, 6-2 y 6-1.



FEDERER, ELIMINADO

Roger Federer se despidió del ATP 500 de Dubai con una inesperada derrota. El suizo, reciente ganador del Abierto de Australia, llegó a sacar 5-3 en el tercer set ante el ruso Evgeny Donskoy, número 116 del ranking mundial, pero no supo sostenerlo y quedó eliminado. Fue victoria para el jugador surgido de la clasificación por 3-6, 7-6 (7) y 7-6 (5) en poco más de dos horas de partido. En cuartos de final, el ruso de 26 años deberá enfrentar al francés Lucas Pouille, séptimo preclasificado, quien viene de eliminar al rumano Marius Copil (124°). El certamen tiene a Andy Murray como máximo favorito.