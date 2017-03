Las posibilidades de Argentina Deportes 02/03/2017 Redacción SUDAMERICANO SUB 17

Tras su primer triunfo en la noche del martes ante Perú por 3 a 0, con dos goles del rafaelino Facundo Colidio y uno de Obando, y luego de las dos derrotas iniciales, el Sub 17 reavivó sus esperanzas de clasificar a la segunda fase del Sudamericano que se está llevando a cabo en Chile. Pero para que esto suceda, el elenco de Micó ya no depende de sí mismo. Deberá aguardar primero algunos resultados favorables este jueves dentro del Grupo B, donde tiene fecha libre y no tienen que ganar Venezuela y Paraguay sus respectivos partidos para mantener las chances intactas. Y posteriormente debe vencer a Brasil, el puntero de la zona y el campeón defensor, el próximo sábado en la última fecha de la etapa de grupos. Cabe señalar que los primeros tres de cada zona se clasificarán al hexagonal final, que otorgará los cuatro cupos para la Copa del Mundo de India 2017.

Posiciones Grupo A: Colombia 7 puntos; Ecuador 6; Chile 4; Bolivia y Uruguay 0.

Posiciones Grupo B: Brasil 6 puntos; Paraguay y Venezuela 4; Argentina 3; Perú 0.

Este jueves, por la 4ª fecha de la primera ronda se enfrentarán Venezuela vs. Perú y Brasil vs. Paraguay.