Barcelona goleó y es líder

El Real Madrid empató este miércoles 3-3 en su campo ante Las Palmas cediendo el liderato liguero al Barcelona, que antes había goleado 6-1 al Sporting de Gijón (17º) en la 25ª jornada de Liga. Francisco Alarcón Isco abrió pronto el marcador para los blancos (9), pero un minuto después Tana equilibraba (10), antes de que Jonathan Viera marcara el 2-1 de penal (56) y Kevin-Prince Boateng hiciera el 3-1 superando a Keylor Navas en su salida (59). Cristiano Ronaldo rebajó distancia de penal (85) antes de igualar cuatro minutos más tarde. El encuentro se vio marcado por la expulsión de Gareth Bale nada más iniciarse el segundo tiempo (47), en el que los canarios fueron superiores tras una primera parte en que el Real Madrid había tenido las riendas del encuentro.

El empate del Real Madrid en su casa apea a los blancos del liderato liguero en favor del Barcelona, que antes había goleado 6-1 al Sporting de Gijón. Leo Messi abrió el marcador de cabeza (9), antes de que el sportinguista Juan Rodríguez marcara en propia puerta (11) y Carlos Castro recortara distancias al aprovechar un rebote en el palo (21). Luis Suárez, que provocó el gol en propia puerta de Rodríguez hizo el 3-1 con una volea (27), Paco Alcácer marcó el 4-1 rematando un pase de Messi (49), Neymar rubricó el 5-1 de falta

directa (66) e Ivan Rakitic hizo el 6-1 (87).

Pese a hacerse con el liderato, el técnico azulgrana Luis Enrique Martínez sorprendió tras el encuentro anunciando que no seguirá al frente del equipo la próxima temporada. "No seré entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso", dijo Luis Enrique, que finaliza contrato con el Barcelona en junio. "Es una idea muy meditada y muy pensada. Soy fiel a mi manera de pensar", insistió el técnico azulgrana, cuya continuidad había vuelto a ser fuente de especulaciones en las últimas semanas, especialmente a raíz de la dura derrota 4-0 ante el PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Luis Enrique, que a su llegada al Barcelona había firmado por dos años hasta 2016, había renovado en 2015 por un año más hasta junio de 2017. La salida de Luis Enrique abre ahora las especulaciones sobre su sustituto para el que, entre otros, en los últimos días había sonado el actual técnico del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli.



PASO EL CITY

El Manchester City se impuso por 5-1 este miércoles en el replay al modesto Huddersfield, de la Segunda División inglesa, con dos goles de Sergio Agüero y uno de Pablo Zabaleta, y se clasificó para los cuartos de final de la FA Cup, donde chocará con el Middlesbrough. Después del sorprendente 0-0 en el primer partido con el que el Huddersfield forzó la revancha, todo pareció complicarse para el equipo de Pep Guardiola cuando el modesto club del norte de Inglaterra se adelantó con un tanto de Harry Bunn, a los 7. Pero al City le bastaron ocho minutos para no poner en riesgo la eliminatoria, con los tantos del alemán Leroy Sané (30) y del Kun Agüero (a los 35, de penal) y de Zabaleta (a los 38). Agüero, que recuperó el puesto con goles (le había marcado dos al Mónaco por la Champions League) tras la lesión del brasileño Gabriel Jesús, sentenció la clasificación en el segundo tiempo con una buena definición. Sobre el cierre, el nigeriano Kelechi Iheanacho selló la goleada. La eliminatoria estrella será, no obstante, la que protagonicen Chelsea y Manchester United; mientras que Tottenham y Arsenal buscarán el pase a semifinales ante equipos de inferior categoría.