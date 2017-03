Mañana se prueba ante Sportivo

Luego de lo que fue la primera prueba positiva el sábado pasado en el Coloso ante Unión de Esperanza, con goleada por 4 a 1 de los titulares y 4 a 0 de los suplentes, 9 de Julio estará afrontando este viernes su segundo ensayo de pretemporada con vistas al inicio del torneo liguista, pactado para el 19 de marzo, frente a Sportivo Norte en barrio Barranquitas. A partir de las 20:30 se enfrentarán los elencos de las Reservas, mientras que a las 21:30 lo harán los titulares. El que aprobó la prueba fue el arquero Emiliano Palacios, de casi 2 metros y que pasó por Aldosi, Merlo y Colegiales. El jugador, que está en Buenos Aires resolviendo algunas cuestiones personales, tiene todo acordado con la dirigencia juliense y se reincorporará al plantel el próximo lunes. En tanto, los volantes Nicolás Ridolfi, ex Ben Hur y Colón, y Carlos Cano, ex Unión de Santa Fe, de buena impresión en el primer ensayo, pasaron el visto bueno del entrenador Maximiliano Barbero y ahora deben acordar con la dirigencia la parte económica para que se queden en el club. Mientras que el delantero Ezequiel Gómez, ex jugador del Sabalero, estará 1 semana más a prueba. “Quedé muy conforme con el primer amistoso. Igual, falta todavía mucho tiempo de trabajo, pero vi muy bien a los jugadores en los dos partidos. Me gustó mucho el trabajo de Cano, que tiene muchas cosas interesantes, y lo de Kevin Muñoz, que está recuperado y con muchas ganas de tener una revancha en el club. También Luis Boiero estuvo a la altura de las circunstancias. De todos modos, debemos seguir mejorando para llegar en buenas condiciones al inicio de la temporada oficial”, relató Barbero ante una consulta de este Diario. Cabe señalar que hasta el momento, el León ya tiene confirmado 5 refuerzos, que son el defensor Juan Caro, los volantes Mariano Canavessio y Marcos Valsagna, y los delanteros Emanuel Chingolani y Luis Boiero.



VIENE UN VOLANTE

No obstante, este jueves podría llegar un volante más para ser observado por el cuerpo técnico. Sería la última prueba que se lleve a cabo, ya que la idea es, por el momento, no realizar más incorporaciones.