Las sensaciones de Nico Rosberg

Nico Rosberg estuvo presente en el paddock del circuito de Montmeló donde visitó al equipo Mercedes, y afirmó que este año los pilotos pueden ver cómo pierden carreras debido a la extrema exigencia física a la que se verán sometidos con los nuevos autos.

Rosberg se encuentra en Barcelona por eventos promocionales en el Mobile Congress. "Es genial ver a mi familia de las carreras de nuevo. Es un gran momento para la Fórmula 1, por lo que quería verlo de primera mano: los nuevos coches lucen absolutamente monstruosos, muy agresivos y todo el mundo está emocionado con ello", opinó el alemán.

"Creo que este año los pilotos van a ser verdaderos gladiadores en la pista con estos vehículos porque los van a llevar al límite físico y podemos ver a pilotos perdiendo la victoria porque estarán totalmente KO a nivel físico y eso es lo que necesitamos", agregó Rosberg.

El vigente campeón mundial de Fórmula 1 estuvo charlando animadamente con su reemplazante, Valtteri Bottas, quien ayer fue el más veloz en la tercera sesión de test de pretemporada.

Rosberg también habló sobre el W08 de Mercedes para esta temporada. "Espero ver a Mercedes como los mejores este año, pero no estoy diciendo que ese sea el caso. Todavía hay que esperar para ver qué pasa, pero, desde luego, parece que construyeron un gran coche, algo que no me sorprende", admitió.

Rosberg, en la semana posterior a la conquista de su primer título en la Fórmula 1, sorprendió con el anuncio de su retiro de la máxima categoría del deporte motor internacional. Dijo, en aquel momento, que su prioridad era "disfrutar de la vida en familia".

La butaca que dejó vacante el alemán pasó a ser la más codiciada, quedando finalmente en poder de Bottas, quien debió rescindir su contrato con la escudería Williams para incorporarse a Mercedes.