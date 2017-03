Pedido por arándanos SUPLEMENTO RURAL 02/03/2017 Redacción Leer mas ...

El Comité Argentino de Arándanos (ABC) reclamó ayer "medidas concretas para mejorar la competitividad del sector". El pedido se produjo luego de que el presidente Mauricio Macri elogió ante la Asamblea Legislativa el alto volumen de exportaciones de esos frutos desde Tucumán en 2016.

El organismo considera que en 2016 hubo un récord en el volumen de exportación, pero no existieron buenos resultados económicos en la actividad. Los miembros del ABC, que constituyen más del 80% de las exportaciones de arándanos de nuestro país, destacaron este miércoles que "es muy bueno para los productores de arándanos saber que estamos en la agenda del presidente Mauricio Macri". Pero remarcaron que "el aumento del 58 por ciento de exportaciones desde el aeropuerto de Tucumán no es representativo de lo que sucede en el sector.

Entre 2015 y 2016, hubo un incremento en volumen en ventas al exterior alrededor del 15 por ciento, pero comercialmente no fueron buenos los resultados económicos".

Carlos Stabile, presidente del ABC, afirmó que "estamos en sintonía con la propuesta del gobierno nacional de que Argentina sea el supermercado del mundo. Pero nuestro sector necesita mejoras concretas para ganar competitividad, haciendo foco en los costos laborales, de producción y logísticos".

En 2016 se exportaron 17.000 toneladas de esta fruta en la Argentina, que cuenta con 2.750 hectáreas, distribuidas en el noroeste (1.300), noreste (1.050) y unas 400 en la provincia de Buenos Aires.