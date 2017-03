No hubo acuerdo y se mantiene el paro

Siguen los días complicados en el fútbol argentino justamente porque no hay fútbol. Y por ahora no lo habrá. Es que en la noche de ayer, representantes de la AFA se reunieron con Sergio Marchi, titular de futbolistas Argentinos Agremiados para llegar a un acuerdo que levante el paro de los jugadores.

Pero no lo hubo. ¿La razón? AFA no recibió el dinero que el Gobierno prometió por la rescisión del contrato de Fútbol Para Todos. Ayer, el dinero no estuvo acreditado y se espera que esté este jueves.

Ese dinero servirá para cancelar las deudas con los planteles (no todos, por ejemplo en Atlético de Rafaela están al día). Cancelada las deudas, al menos hasta enero, se levanta el paro.

En AFA dicen que el dinero estará acreditado hoy, pero en Agremiados no dan el brazo a torcer. Para resolver esto, AFA espera que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria.

Con este panorama, la fecha que debía comenzar este viernes está en duda.