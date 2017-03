Seria advertencia de la FIFA a la AFA

Si no acepta el examen de idoneidad, la Federación Internacional del Fútbol Asociado amenaza con desafiliar a la Asociación del Fútbol Argentino. La polémica gira en torno a la modificación del artículo 87 del nuevo estatuto, que prevé un examen de idoneidad de los candidatos a presidentes. Lee el texto de una nota.

La FIFA se expidió en las últimas horas con premura luego de la Asamblea que se celebró en la AFA el pasado viernes. Así las cosas, se amenaza con una dura sanción a la Federación argentina si no se adecua el artículo 87, tal cual se exige en las normas de la casa madre del fútbol y la Conmebol.



Da cuenta hoy Infobae que los dirigentes de la AFA definieron minutos antes de iniciar la Asamblea celebrada en Ezeiza la semana pasada, que frenarían ese apartado y lo modificarían a pesar del disconformismo de FIFA.



¿CUAL ES LA POLEMICA?



En el Estatuto impuesto por FIFA, los candidatos a presidente y vicepresidente de AFA en esta primera elección bajo la nueva carta magna deberán pasar un examen de idoneidad que estará a cargo de la Conmebol.



Ellos (dirigentes de la AFA) se opusieron y determinaron que quien haga los controles sea el Tribunal de Etica del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentra Daniel Angelici, presidente del club Boca Juniors.



SERIA ADVERTENCIA



El final de la advertencia que llegó es lo más preocupante para el fútbol argentino: "de no cumplirse con lo mencionado, el asunto será evaluado por los órganos pertinentes tanto de la Conmebol como de la FIFA para que, de ser el caso, tomen medidas que crean oportunas, que podría resultar en una posible sanción, entre cuyas opciones podría encontrarse la suspensión de la AFA".



Esto podría significarle al fútbol argentino una suspensión de al menos un mes en caso de no modificarse esta postura.



Es decir, correría riesgo la presentación de la selección nacional en la doble fecha de Eliminatorias que se avecina (contra Chile el 23 de marzo y ante Bolivia el 28 del mismo mes).