Parte de la autopista de la 34, lista para el 2018

Se trata del tramo que va desde Angélica a Sunchales, pasando por nuestra ciudad. El trayecto de la ruta 13 hasta Sunchales estaría concluido a finales del presente año, de acuerdo a lo informado desde Vialidad Nacional al concejal del PRO, Raúl "Lalo" Bonino.

Ampliar FOTO PRENSA PRO REUNION. El concejal del PRO junto a Lisandro Peresutti.

Tal cual como lo anticipara LA OPINION, el Concejal Lalo Bonino mantuvo una reunión con el Jefe del 7mo. Distrito de Vialidad Nacional, Ing. Lisandro Peresutti. El encuentro se produjo en la ciudad de Santa Fe para buscar algunas precisiones en lo que respecta a la traza de la Variante Rafaela, el escurrimiento del agua en la zona y sobre el cambio de proyecto a Autopista 34.

El encuentro se llevó a cabo durante la mañana del jueves de la semana pasada en donde pudieron conversar varios aspectos relacionados a los avances en la obra en la Ruta 34 y el escurrimiento del agua en la zona por la que pasa la Variante. Cabe destacar que esta reunión surge luego de otras mantenidas previamente entre el Concejal y funcionarios de Vialidad Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

“De acuerdo a lo conversado con el Jefe del 7mo Distrito de Vialidad Nacional, la obra de la variante Rafaela no afectará el escurrimiento de agua generada por las lluvias, en tanto y cuanto la Provincia realice las obras y el mantenimiento necesario que le corresponde, algo que preocupa a los productores de la zona y que se han manifestado en las últimas semanas. Es importante llevar tranquilidad a quienes viven y trabajan en la región; más considerando la crítica situación por la que están atravesando y según lo conversado con el Ing. Peresutti ya se han presentado todos los estudios e informes técnicos para que sean aprobados y continuar con tan importante obra sin afectar el normal escurrimiento del agua”, dijo Bonino.

“Asimismo pudimos consultar sobre la posible reducción en la velocidad con la que se venía avanzando en los trabajos; a lo cual nos informaron que se sigue trabajando fuertemente en aquellos lugares donde no se produjeron modificaciones en relación al proyecto original de la ruta; y que están al aguardo de la aprobación de las modificaciones en los próximos días. Con ello nos aseguramos de que los plazos de finalización de la obra continúan siendo los previstos”; agregó el edil, quien, se mostró conforme con los datos aportados por Peresutti.

Por otra parte, la finalización de la obra estaría estipulada para el 2018, en el tramo comprendido entre Angélica y Sunchales. Cabe destacar que el tramo de la Ruta 13 hasta Sunchales estaría concluido a finales de este año, según los cálculos del Ingeniero Peresutti.

“Nuestra preocupación más grande tenía que ver con el tema del escurrimiento del agua y como iba a afectar la zona. La verdad es que luego de la reunión mantenida estamos mucho más tranquilos. Ahora resta que la provincia lleve adelante todas las obras que le corresponden para que no suceda más lo que hemos visto en nuestra región. Asimismo, el hecho de conocer los plazos previstos para la finalización del sector que va desde Angélica hasta Sunchales nos indica que la misma ha avanzado en su mayor parte, por lo que se podría decir que el gran anhelo de tener la Autopista 34, está cada vez más cerca”; concluyó Lalo Bonino.