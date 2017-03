Gonzalo Hilgert, campeón argentino Deportes 01/03/2017 Darío Gutierrez Fue en Villa Martelli, Buenos Aires, consagrándose en la categoría Sub 10. Hacía más de 20 años que un ajedrecista rafaelino no obtenía este halago.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA CECR PREMIACION./ Hilgert logró la clasificación al Mundial de Brasil. FOTO F. ARGENTINA DE AJEDREZ CONCENTRADO./ En una de las rondas.

Una enorme satisfacción para el ajedrez rafaelino y de la región se generó ayer en Buenos Aires. Gonzalo Hilgert, representante del Centro de Empleados de Comercio, se consagró campeón argentino Absoluto Sub 10, en el certamen nacional que culminó este martes en Villa Martelli con la organización de la Federación Argentina de Ajedrez.

En una notable actuación donde cosechó siete triunfos y dos empates, el jugador entrenado por el profesor Carlos Schmit, alcanzó el titulo invicto entre casi 40 participantes en la categoría en una definición por el título junto al porteño Martín de la Cruz (7 puntos, que quedó a 1 del rafaelino) y el jujeño Patricio Rojas, que eran los otros aspirantes previo a la jornada de cierre en el Stadium de Vicente López.

Con este campeonato, Hilgert obtuvo además la clasificación directa al Mundial que se disputará en Brasil, a fines de agosto. Para graficar la trascendencia de este logro, cabe mencionar que Hilgert consiguió para el ajedrez rafaelino un título Argentino Absoluto luego de más de 20 años. Uno de los últimos antecedentes recordados es el logro de Diego Angelini en Cruz Alta, Córdoba, en 1995.

El premio para todo el grupo de CEC y Roberto Grau que encabeza Carlos Schmit (en este torneo además jugaron en sus respectivas categorías Joaquín Schmit, Daniel Hernández y los hermanos Lautaro y Gerónimo Hevia), se potencia en virtud de las marcadas diferencias en cuanto a logística para el entrenamiento y la preparación que a su favor cuentan, sobre todo, los clubes de Buenos Aires y las principales ciudades del país. Pero en esta oportunidad, desde una ciudad del interior del interior se consiguió ganar con una estructura mucho más humilde pero que resultó exitosa.

Cabe mencionar que también intervino en el certamen Juan Bautista Zinoni, del Club Atlético.



TODOS LOS CAMPEONES

Sub 8 Absoluto: Schnaider Ilan (Ajedrez Martelli). Sub 8 Femenino: Veliz Daira (La Plata).

Sub 10 Absoluto: Hilgert Gonzalo (Rafaela). Sub 10 Femenino: Sanchez Abril (FAOGBA).

Sub 12 Absoluto: Chiappero Julio Alfredo (Rey Blanco de Jujuy). Sub 12 Femenino: Francisco Guecamburu Candela (Ajedrez Martelli).

Sub 14 Absoluto: Aguilar Samper Valentin (San Luis). Sub 14 Femenino: Borda Rodas Anapaola (Ajedrez Martelli).

Sub 16 Absoluto: FM Villca Julián (Salta). Sub 16 Femenino: WCM Suito Nakasone Catherine (FMDA).

Sub 18 Absoluto: IM Acosta Pablo Ismael. Sub 18 Femenino: Encina Guadalupe (FASGBA).