Expreso Santa Rosa ahora desembarca en Tucumán

Para Expreso Santa Rosa hoy no es un día más: inaugura su Sucursal en la ciudad de Tucumán con la que consolidará su proceso de crecimiento hacia el noroeste del país. "Ahora incorporamos Santiago del Estero, Salta y Tucumán con sucursal propia en la capital tucumana con el objetivo de ampliar nuestra cobertura geográfica y así brindar soluciones a nuestros clientes. En esta nueva ruta prestamos un servicio de 24 horas puerta a puerta idéntico al que ofrecemos aquí en Rafaela", manifestó el gerente General de Expreso Santa Rosa S.A., Sergio Forni.

La flamante Sucursal Tucumán de Expreso Santa Rosa se encuentra sobre la Ruta Nº 301 a tan solo 3,5 kilómetros de la ciudad. Cuenta con una superficie cubierta de 400 m2 destinado a almacenamiento a lo que se agrega otros 800 m2 de playa para las maniobras de los camiones y además posee seguridad privada y sistema de cámaras que se monitorean desde la casa central de Rafaela.

"El comienzo de esta nueva línea es muy alentador porque transportamos volúmenes muy importantes que nos generan rentabilidad desde el primer momento. Por eso las expectativas son realmente muy favorables para las tareas de logística y distribución desde Tucumán, más aún teniendo en cuenta que nuestro principal cliente es una compañía multinacional", consideró Forni, optimista a pesar del escenario actual. Es que el sector del transporte de cargas generales no escapa a la crisis que afecta a la actividad económica, con un cóctel peligroso a partir de la caída de los volúmenes, el impacto de la inflación que recorta rentabilidad y, en esta región en particular, las inundaciones que golpearon al campo y al complejo agroindustrial, especialmente las empresas lácteas.

Más allá de esta coyuntura adversa, en Expreso Santa Rosa continúan con la vista en el horizonte. A la inauguración de la Sucursal Tucumán le seguirá la construcción de una amplia central de cargas en Rosario. "Vamos a iniciar el proyecto en 30 días, es una gran apuesta con una importante inversión, pero nos ilusiona crecer", sintetizó Forni mientras muestra los planos de la obra.

El Centro de Distribución en Rosario se levantará en un predio de 5.600 m2 ubicado en Circunvalación y Ruta 33, tendrá una superficie cubierta de 1.800 m2 con capacidad para atender nueve camiones en forma simultánea. "Sin duda que esta sucursal cambiará radicalmente nuestra operatoria porque nos permitirá profundizar nuestras acciones en la ciudad y en el Gran Rosario. En cierta medida, para Expreso Santa Rosa el punto neurálgico de las operaciones logísticas es Rosario, por eso avanzar con este proyecto es clave", aseguró el gerente General de la empresa rafaelina.



CORDOBA Y

BUENOS AIRES

El plan sostenido de inversiones para el crecimiento que despliega Expreso Santa Rosa refleja balances muy positivos de proyectos recientes. Uno de ellos significó la expansión de los servicios generales a la provincia de Córdoba que tiene su base en la Sucursal que funciona en barrio Ferreyra de la capital provincial (frente a la planta industrial de la automotriz Fiat).

Forni analiza el desempeño de esta nueva línea: "Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en Córdoba. Funciona muy bien de acuerdo a las expectativas, lo que nos permite mantener niveles de facturación. Estamos viajando con tres camiones por día, esto es 180 metros cúbicos de mercaderías. Es una muy buena cantidad. Atendemos el 70 por ciento de la Provincia. El servicio es óptimo y partir de estos resultados, sigue creciendo".

Y después destacó nuevamente la decisión de haber sumado a Expreso Santa Rosa como una de las empresas socias de la Central de Transferencias de Cargas (CTC) de la ciudad de Buenos Aires que se inauguró hace menos de un año. "Nos ayudó muchísimo contar con nuestra base de operaciones en la CTC de la ciudad de Buenos Aires, porque nos potencia en el mercado el hecho de compartir ese espacio con las principales compañías del sector del país, nos permite crecer y nos posiciona muy bien" indicó Forni desde una perspectiva estratégica. "CTC es una plataforma logística que nos favorece a nosotros como empresa porque simplifica nuestra gestión interna, beneficia a nuestros clientes pero también genera nuevos negocios", enfatiza.

En lo cotidiano, el traslado desde la vieja sede del barrio porteño de Parque Patricios a la moderna CTC situada sobre la Circunvalación en Villa Soldati benefició a los clientes que ahora tienen un acceso más rápido y, al mismo tiempo, la empresa puede efectuar las entregas en los distintos barrios porteños con mayor agilidad y rapidez. "Además, esta central que tiene 35 hectáreas dispone del servicio de seguridad durante las 24 horas, tanto por videocámaras por personal especializado. Esto es un factor decisivo en nuestro sector", añadió Forni.